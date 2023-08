Otilia Bilionera a fost cerută în căsătorie. Detalii inedite la Oracolul Vedetelor

Otilia Bilionera a fost invitată în cadrul emisiunii „Oracolul Vedetelor”, de la Spectacola și DC News, acolo unde ne-a dezvăluit informații inedite cu privire la planurile de viitor pe care artista împreună cu iubitul ei turc și le au. Recent, cântăreața a fost cerută în căsătorie, iar totul a avut loc în Turcia, într-o zi cu o însemnătate aparte pentru frumoasa solistă, care ne-a oferit toate aceste informații în cadrul emisiunii.

„S-a întâmplat în Turcia, în cadrul familie, exact în ziua în care am împlinit un an de relație, pe 13 iunie, e o zi semnificativă pentru mine, tot atunci sunt și eu născută. Nu a fost ceva neașteptat. Eu știam clar intențiile lui încă de la început, nu știam când va fi ziua, dar știam că va veni. Inelul a fost proiectat cum mi-am dorit eu, am zis că inelul de logodnă trebuie să fie așa cum îmi place mie și se pare că mi-a ascultat dorințele, mi-a îndeplinit dorința.” a declarat Otilia, în cadrul emisiunii Oracolul Vedetelor, de la Spectacola și DC News.

Detaliile din viața personală nu se termină aici, iar Otilia ne-a dezvăluit și unde va avea loc nunta, pe care cei doi îndrăgostiți urmează să o planifice în luna septembrie, atunci când vedeta va merge alături de familia sa în Turcia. Mai mult, Otilia ne-a dezvăluit și ce părere are mama sa despre această relația, dar și reacția pe care a avut-o în momentul în care a auzit că fiica sa este într-o relație cu un străin.

Spre final, artista ne-a răspuns și la 20 de întrebări, prin care fanii o vor cunoaște mai bine și vor afla multe alte detalii inedite din perioada copilăriei. Cu toate aceste informații de interes, dar și cu multe altele, vă așteptăm vineri, 25 august, la Oracolul Vedetelor.

