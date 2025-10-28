Nicușor Dan, pregătit să-l desemneze premier pe Grindeanu dacă demisionează Bolojan. Reacția liderului PSD

În cadrul conferinței de presă de marți, după ce Daniel Băluță a fost validat drept candidat al PSD la funcția de primar al Capitalei, Sorin Grindeanu, liderul social-democraților, a fost întrebat de precizările lui Nicușor Dan, care a spus că e pregătit să-l desemneze premier în eventualitatea în care Ilie Bolojan va demisiona.

Întrebat ce va face dacă Ilie Bolojan ar demisiona și i s-ar propune funcția de premier înainte de 2027, Sorin Grindeanu a spus:

„Noi avem un protocol cu PNL și cu ceilalți parteneri de coaliție, în care lucrurile se spun foarte clar. PNL dă primul-ministru până în 2027. Noi suntem parteneri serioși și ne ținem de acel protocol“, a zis Grindeanu.

De asemenea, când liderul PSD a fost întrebat dacă actuala coaliție de guvernare este condiționată de prezența lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, el a precizat că nu este condiționată de niciunul din liderii celor patru formațiuni politice componente.

„Coaliția de guvernare nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz, nici de Hunor. Noi am luat decizia consultând aproape 5.000 de oameni“, a mai zis liderul PSD.