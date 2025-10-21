€ 5.0832
Data actualizării: 15:50 21 Oct 2025 | Data publicării: 15:47 21 Oct 2025

Ministrul Transporturilor, amenințare cu demisia către doi directori din CFR, dacă nu repornesc trenurile
Autor: Crişan Andreescu

Ciprian Șerban Ciprian Șerban: Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă
 

Le cer, directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură (CFR S.A.), să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiții normale, a anunțat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Ioan Simu şi Traian Preoteasa sunt cei doi şefi vizaţi de ministrul Ciprian Şerban, cărora le adresează un ultimatum că ”nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate”.

"În cazul în care nu vor găsi soluții prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor.
Situația creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetățeni.
Trebuie să menționez că ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară) a alocat deja pentru CFR Călători, pentru luna aceasta, 243 de milioane de lei. Această sumă este destinată inclusiv plății datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum față de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare", a anunțat ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.

"Ca atare, Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are, acum, posibilitatea să plătească această datorie și să stingă acest conflict care creează probleme, în primul rând călătorilor.

La rândul lui, Directorul General al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situația lucid astfel încât circulația trenurilor să nu fie întreruptă.

Chiar dacă managementul celor două Companii este selecționat în baza Ordonanței privind managementul corporativ (109/2011), directorii acestora trebuie să înțeleagă, în primul rând, rolul social al activităților pe care le prestează. Cred că cei doi nu au înțeles că principala lor obligație nu este să câștige bani în detrimentul serviciilor publice prestate.

Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate și nu să se folosească de funcțiile pe care le dețin pentru răfuieli personale.

Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înțelege că este în slujba cetățeanului va pleca acasă",  mai transmis ministrul Transporturilor.

Vezi și: Zeci de trenuri CFR Călători, suspendate începând de marți. Datorii de peste 100 de milioane de lei

