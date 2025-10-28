Liderul ungar Viktor Orban își găsește susținere în Italia

Premierul Ungariei, Viktor Orban, s-a aflat, astăzi, la Roma. El s-a întâlnit cu aliatul său în UE, Matteo Salvini, liderul partidului italian de dreapta Liga, vicepremier şi ministru al Transporturilor în Italia. Cei doi au avut discuții oficiale despre pace și Pactul Verde European, fiind de acord asupra politicilor ”suicidare” ale Uniunii Europene, transmite ANSA despre contextul întâlnirii, citată de Agerpres.

În Europa, la Bruxelles, Liga lui Salvini și Fidesz al lui Orban sunt membrele aceluiași grup, respectiv Patrioţi pentru Europa. Este vorba despre un grup național-conservator din care mai fac parte Alternativa pentru Germania (AfD), Lege şi Justiţie (PiS) din Polonia, Adunarea Naţională (RN) din Franţa, partidele Libertăţii din Austria şi Olanda, Chega ("Destul") din Portugalia, Vox din Spania şi altele.

Întâlnirea între Matteo Salvini şi Viktor Orban a durat o oră. Pe lângă subiectele mai sus amintite, cei doi lideri au fost în acord total în ce priveşte ”lupta împotriva imigraţiei ilegale”.

În urmă cu o zi, ministrul de Externe ungar, Peter Szijjarto, declara că, atât timp cât el va fi pe această funcție și cât timp Viktor Orban va fi premierul Ungariei, deschiderea discuției privind aderarea Ucrainei la UE nu se va întâmpla.

