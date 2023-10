Invazia, inevitabilă: Israelul a „tăiat” lumina în Gaza. Ambasadorul israelian în România: De data aceasta nu mai avem de ales

Armata Israelului, foto: IDF via DefenseRomania

Numărul morților în Israel a sărit de 300. Mii de oameni sunt răniți, alții sunt dați dispăruți după ce ieri, într-o infiltrare fără precedent, comandouri teroriste ale Hamas au atacat mai multe orașe israeliene și au lansat concomitent mii de rachete împotriva statului israelian.

În continuare apar imagini video cu civili și militari israelieni răpiți de Hamas. Încă se mai dau lupte între Hamas și IDF în unele orașe.

Ca răspuns Israelul a declarat stare de război, a mobilizat mii de rezerviști și a demarat operațiunea Swords of Iron care se desfășoară în prezent pe două planuri: Menținerea sub control a zonelor aflate sub atacul Hamas și lovirea în Fâșia Gaza a obiectivelor militare ale grupării teroriste.

Aviația militară continuă loviturile și, concomitent, se fac pregătiri de invadare a Fâșiei Gaza. Rapoartele din presa internațională indică faptul că la granița cu Fâșia Gaza au fost dislocate deja transportoare blindate, tancuri Merkava, mașini de luptă ale infanteriei, informează și DefenseRomania.

Invazia în Fâșie e inevitabilă, tancuri Merkava sunt la granița Gaza. Ambasadorul Israelului în România: Ne-am abținut să intrăm în Gaza, dar de data aceasta nu vom mai avea de ales

Invadarea Fâșiei Gaza e inevitabilă, pregătirile pe care le face IDF sunt clare. Pe lângă pregătirile militare, ieri, ministrul israelian al Energiei a semnat un ordin care obligă compania de electricitate a Israelului să nu mai furnizeze energie electrică în Fâșia Gaza. Singura întrebare e când această operațiune majoră va avea loc.

Lideri ai grupării Hamas au declarat în cursul zilei de ieri că un asemenea scenariu a fost luat în calcul.

Într-un interviu acordat în exclusivitate DC News și DefenseRomania, Excelența Sa Reuven Azar, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Israelului în România, ne-a declarat că de-a lungul acestor ani Israelul a încercat să facă față amenințării din Gaza și nu a intrat în Fâșie, tocmai pentru a evita pierderile de vieți omenești de ambele părți și a victimelor colaterale. Din păcate, după un atac de o asemenea amploare, Israelul nu va mai avea de ales. Costurile vor fi mari, dar istoria a învățat Israelul că dacă lupta împotriva extremismul și radicalismul e evitată, prețul plătit va fi în final mult mai mare.

„Această amenințare din Fâșia Gaza se manifestă de mult timp. Ne-am pregătit să-i facem față, ne-am abținut să intrăm din nou în Fâșia Gaza. Nu vom avea de ales decât să luăm toate măsurile necesare pentru a preveni un nou atac asupra statului Israel. Costul va fi mai mare. Dar când ai responsabilități trebuie să fii pregătit și pentru asemenea costuri”, a precizat șeful misiunii diplomatice a Israelului în România, pentru DefenseRomania.

„Cred că nu avem de ales decât să ne luptăm împotriva extremiștilor și fanaticilor. Istoria ne-a arătat că atunci când nu am făcut-o am plătit un preț mult mai mare. Exact acest lucru s-a întâmplat și acum”, mai spune ambasadorul Azar.

„Sunt sigur că majoritatea statelor arabe din regiune sunt împotriva acestui atac. În ultimii ani am reușit să dezvoltăm un nivel mare de cooperare între Israel și statele noastre vecine. Am ajuns la procese de pace cu Egiptul, Iordania, există Acordurile Abrahamice prin care ne-am normalizat relațiile cu patru state arabe și purtăm negocieri inclusiv cu Arabia Saudită în acest sens. Cred că acest atac al Hamas nu va distruge această pace. Dimpotrivă!”, a conchis ES Reuven Azar, ambasadorul Israelului în România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News