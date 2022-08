Horoscop 22 - 28 august. Schimbări pentru o zodie: Vă ajută foarte mult. Nu fugiți de certuri, sunt lupte bune

”Soarele intră în semnul vostru și vă ajută foarte mult” le spune astrologul DCNews și Astrosens, Daniela Simulescu, nativilor din zodia Fecioară. ”Vă mai reveniți” este vestea bună a săptămânii 22 - 28 august. ”Vă dă putere să puneți în practică ce ați gândit și să găsiți resursele” continuă previziunile astrologice ale momentului pentru nativii Fecioară.

”Marte a intrat în casa a zecea și vor apărea, la conducere, unde lucrați, situații mai stresante, mai dinamice, mai tensionate și dacă nu vă afișați, nu ieșiți în evidență, veți ajunge să fiți lăsați într-un colțișor, precum cei care muncesc și-și văd de viață - furnicuțe. E cazul să nu mai stați într-un colț, ci să ieșiți, chiar dacă asta va aduce certuri cu autoritățile din viața voastră. Certurile sunt binevenite în perioada următoare, nu sunt greșite. Furia trebuie consumată într-un mod cât mai folositor pentru voi” atenționează astrologul.

În același timp, ”tranzitul lui Marte prin casa a zecea poate vă ajută pe voi să vreți mai mult, să avansați, să aveți putere, responsabilitate, dar, în primă fază, Marte vă agită, vă provoacă, vă implică în lupte în care nu ați vrea inițial să participați, dar sunt lupte bune”.

Vezi mai mult în video. Nu uita să urmărești și la zodie, dar și la ascendent:

”Știți cum este săptămâna ce urmează? Este ca atunci când îți strângi de pe plajă prosopul, loțiunea, ce mai ai tu pus acolo și le pui în geantă și te duci agale către hotel și zici ”gata, mâine mă întorc, s-a dus vacanța mea, s-a dus distracția, s-a dus libertatea”. Cam așa este săptămâna ce urmează. Astrele duc totul dintr-o zonă de relaxare, de vacanță, ne duc în zona de ”hai, pune mâna și întoarce-te la muncă. Sunt câteva aspecte de menționat, foarte, foarte importante și mă gândesc pe care să le aleg.

În primul rând, mâine avem o conjuncție între Venus și Ceres. Am tot povestit despre Ceres, este acea zeiță a grânelor, a fertilității, a cărei fetiță a fost răpită de Hades și a trebuit să negocieze astfel încât un sfert din an, fetița ei, Persephona, să rămână cu Hades pe pământ, iar trei pătrimi să rămână cu ea. Ceres are o componentă legată de maternitate, de doliu, de furie, dar o furie, de cele mai multe ori, exagerată, plus o frică de a pierde ceva, în viață tot timpul pierdem ceva, nu câștigăm 100%, dar mă rog. Genul ăsta de conjuncție, mai ale că se petrece în semnul Leului, vine la pachet cu nevoia de a ne îngriji, de a ne răsfăța. Mâine decât să stați să vă gândiți că nu sunteți iubiți, că nu sunteți apreciați, că nu sunteți validați, că pierdeți, că una, că alta, mai bine luați-vă voi o înghețată, luați-vă voi o prăjitură, luați-vă voi ceva bun, faceți ceva ce vă place, dar nu lăsați frica să vă acopere mai mult decât este cazul.

Pe 23 august Soarele se mută în Fecioară. Începe sezonul Fecioarei, sau mai bine zis, începe acea perioadă în care oamenii născuți vor avea zodia Fecioară. Știm de o lună, suntem sub această energie. Trecem de la energie Leului, de care vă povesteam, care e mai petrecăreață, mai distractivă, mai plină de viață, mai veselă, mai dramatică, mai teatrală, trecem la energia Fecioarei, care este pusă pe muncă, e preocupată, tot timpul pusă pe organizare, pe disciplinare, pe curățenie, pe a pune burețelul, burețelul abraziv de cele mai multe ori. Știm de o lună, îi vom sărbători pe cei cu Soarele în Fecioară și da, ne vom întoarce la muncă, că asta face Soarele în Fecioară. Citește continuarea aici

