Marți, 21 octombrie, se va petrece Luna Nouă din semnul Balanței. Această fază a Lunii este potrivită pentru noi intenții, planuri, obiective legate de relații, în special acelea personale. Soarele și Luna vor fi în careu cu Jupiter și în inconjuncție cu Saturn. Adică, va trebui să găsim un echilibru între ce vrem noi și ce vor ceilalți. Sau să ne dăm seama că nu toată lumea are ritmul nostru. Și astfel să fim pregătiți de ajustări.

Lună Nouă în Balanță. Patru zodii o pot lua de la capăt

