Data publicării: 20:20 20 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 21 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-astrolog-daniela-simulescu_98151300 Astrolog Daniela Simulescu/Foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de marți, 21 octombrie 2025.

Marți, 21 octombrie, se va petrece Luna Nouă din semnul Balanței. Această fază a Lunii este potrivită pentru noi intenții, planuri, obiective legate de relații, în special acelea personale. Soarele și Luna vor fi în careu cu Jupiter și în inconjuncție cu Saturn. Adică, va trebui să găsim un echilibru între ce vrem noi și ce vor ceilalți. Sau să ne dăm seama că nu toată lumea are ritmul nostru. Și astfel să fim pregătiți de ajustări. 

Lună Nouă în Balanță. Patru zodii o pot lua de la capăt

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, marți, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

