Horoscop 20 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO

Săptămâna debutează cu o conjuncție Mercur-Marte în semnul Scorpionului. Mercur reprezintă gândirea, comunicarea și deciziile zilnice. Marte are în portofoliul său curajul, pasiunea, furia și nerăbdarea. Arhetipul Scorpionului este cel al extremelor, controlului și al profunzimii. Altfel spus, ziua de luni va fi provocatoare pentru discuțiile sensibile. Pentru că vom avea tendința de a arunca replici sarcastice sau de a trage concluzii pripite. De asemenea, ne vom grăbi și atunci când călătorim sau folosim dispozitivele electronice.

Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

