€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 18:27 19 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 20 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Autor: Echipa Astrosens

fotografie-daniela-simulescu-astrolog-dcnews_66819600 Astrolog Daniela Simulescu - foto emisiune
 

Daniela Simulescu, astrolog DC News și redactor-șef Astrosens, vine cu horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025.

Săptămâna debutează cu o conjuncție Mercur-Marte în semnul Scorpionului. Mercur reprezintă gândirea,  comunicarea și deciziile zilnice. Marte are în portofoliul său curajul, pasiunea, furia și nerăbdarea. Arhetipul Scorpionului este cel al extremelor, controlului și al profunzimii. Altfel spus, ziua de luni va fi provocatoare pentru discuțiile sensibile. Pentru că vom avea tendința de a arunca replici sarcastice sau de a trage concluzii pripite. De asemenea, ne vom grăbi și atunci când călătorim sau folosim dispozitivele electronice. 

Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră

Urmărește horoscopul zilei, pentru fiecare zodie, luni, de la ora 07:00, pe DCNews și DCNewsTV, Facebook și Youtube DCNews.

Nu uita să te abonezi la canalele noastre: YouTube DC News și Youtube Astrosens

Vă așteptăm și pe celelalte rețele sociale: 

Facebook: https://www.facebook.com/dcnews.ro

Facebook: https://www.facebook.com/astrosens.ro

Facebook: https://www.facebook.com/dcnewstv

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@rodcnews 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Horoscop 20 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 20 minute
Nou antrenor la ”U” Cluj după demisia lui Sabău
Publicat acum 23 minute
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 23 minute
Un șofer din București a dat intenționat peste un biciclist și a fugit
Publicat acum 40 minute
Opinia germanilor față de refugiații ucraineni: Cifrele ultimului sondaj
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 47 minute
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat pe 17 Oct 2025
”În atenția proprietarilor: în niciun caz nu contactați Distrigaz”. Ce se întâmplă în majoritatea blocurilor din țară cu adevărat
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
Publicat pe 17 Oct 2025
Tăcerea care transformă blocurile în bombe cu ceas. Cazul lui Aurel: „Te dezmembrez dacă mai suni la gaze!”
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close