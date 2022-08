Guran, din interiorul PNL: Vă spun ceea ce discutăm. Ciucă ar fi candidatul pentru prezidenţiale. Boc nu este interesat

"La noi în partid nu s-a discutat oficial, dar eu vă spun ceea ce gândim, ceea ce discutăm între noi, cei care avem anumite funcţii destul de importante. Nicolae Ciucă ar fi candidatul pentru prezidenţiale şi vă spun că este cu şanse mari să ajungă preşedintele României", a spus Virgil Guran, la Antena 3.

"Emil Boc este un primar foarte bun, este un organizator foarte bun, dar, cel puţin din discuțiile pe care le-am avut, inclusiv cu el, nu este interesat de acest lucru. Aşa că nu cred că Emil Boc îşi doreşte să candideze", a mai spus liberalul.

Citește și:

Marcel Ciolacu evită să spună dacă va candida la prezidenţiale. Bulai: Ne jucăm cu chestia asta. Are o viaţă liniştită, chiar şi în partid

Sociologul Alfred Bulai a explicat de ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că nu vrea să candideze la alegerile prezidențiale din 2024.

”Ciolacu joacă foarte bine în acest moment, în sensul în care el s-a dat singur la o parte, în condițiile în care nu are nevoie de notorietate, pentru că știe lumea cine e Ciolacu, și nu îl atacă nimeni. Nu îl ataci pe om că stă în banca lui, că nu vrea să candideze, că el chiar se gândește să se retragă la țară. Adică ne jucăm cu chestia asta, nu ataci pe cineva care nu este în cărți. Prin urmare, are o viață liniștită, chiar și prin partid.”, a declarat Alfred Bulai, în cadrul emisiunii ”Nod în papură”, la DC News și DC News TV, alături de Val Vâlcu.

Vezi și: Palada: De ce Rafila și Daea stau bine la capitolul credibilitate

Rafila spune că deocamdată nu are în proiect candidatura la Preşedinţia României

Se testează "tema politicianului independent"

”Dar și invers, dacă spui de vreo 2 ori că nu candidezi, după care te sucești în 2024... îți scoate înregistrarea cu ce ai spus. Dai un semnal de inconsistență”, a replicat Vâlcu.

”Da, e adevărat, dar asta o poți corija, că mă vrea poporul, că uite în ce situație ne aflăm etc. Repet, mai sunt 2 ani până la alegerile prezidențiale, mai vedem. Acum este introdusă și testată tema politicianului independent, despre care s-a vorbit mult. Eu am spus înainte de a ajunge la putere că este varianta cu o oarecare șansă de câștig real pentru PSD pentru că PSD-iștii nu sunt chiar puțini, e un partid organizat. S-ar putea să obțină multe voturi dacă nu ești legitimat ca PSD-ist. La PNL, în aceeași chestiune, a câștigat Klaus Iohannis, care nu era legitimat ca PNL-ist. Reprezenta o minoritate. Explicația este simplă. Trebuie să ai un partid mare, care să îți dea necondiționat cea mai mare parte a voturilor și trebuie să aduci multe voturi, în turul 2, de la ceilalți. Or, cu cât ești mai legitimat politic la un partid mare, cu atât primești mai puține voturi de la ceilalți, în afară de partidele tale satelit. ”, a spus Alfred Bulai.

Vezi și: George Simion, candidat la prezidenţiale? Chirieac, după nunta liderului AUR: Sunt convins că 1 milion de români au văzut nunta din străinătate

Din aceste patru nume ar putea fi ales următorul președinte al României. Mirel Palada arată cea mai grea finală. ”Se joacă”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News