Alexandru Rafila și Petre Daea punctează, până acum, bine la capitolul credibilitate ca miniștri.

Mirel Palada a vorbit despre acest subiect la DC News, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

„Ei nu sunt în domenii care să genereze așa multe resentimente și așa multă tensiune socială. Rafila, de exemplu, este în postura de polițist bun după toate impunerile din timpul pandemiei. (...) Dar trebuie spus că măsurile care s-au luat în România au fost mult mai blânde ca în alte țări. Nu vreți să știți cum a fost în Germania, Franța, Austria, Noua Zeelandă, Rusia, Ungaria. Rafila a venit și a fost exponentul acestei liberalizări, acestei primiri de libertate post Covid”, a spus Mirel Palada.

„Cât despre Petre Daea, este un personaj care se pricepe, care comunică mult mai informal și mai puțin gomos decât ceilalți care vorbesc de nu înțelege nimeni ce vor ei să zică. Ca Traian Băsescu, pe vremea lui, că și el avea felul acesta de a fi gustos în limbaj. Petre Daea știe să vorbească pe limba tuturor, se numește adecvare la registrul lingvistic”, a mai spus sociologul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că în acest moment nu are în proiect candidatura la Preşedinţia României, dar dacă PSD va considera că ar putea fi candidat, el nu ar avea "nicio problemă legată de o astfel de decizie".



"Candidatura la prezidenţiale din partea PSD, a spus foarte clar domnul preşedinte Ciolacu, va fi pe bază de competiţie. Eu nu am în momentul de faţă un astfel de proiect, rămâne de văzut care va fi decizia la nivel politic, eu servesc acest partid. Dacă PSD consideră că eu aş putea să fiu unul dintre candidaţii potenţiali, nu am nicio problemă legată de o astfel de decizie, dar eu cred că trebuie să fim echilibraţi, să aşteptăm timpul să treacă", a spus Alexandru Rafila, miercuri seară, într-o emisiune la Antena 3.



El a mai spus că este sigur că actuala coaliţie va rezista pentru că nu crede că există "altă formulă echilibrată într-o situaţie de criză economică majoră globală", iar diversele scenarii care sunt lansate pe piaţă sunt "pure speculaţii".

Sociologul Mirel Palada a găsit soluția pentru la iarnă.

Sociologul Mirel Palada a spus că s-a aprovizionat pentru iarnă la casa pe care o are la țară, la Telega, în județul Prahova.

„Asta cu energia pe mine mă roade foarte tare. Înțeleg că ți-a luat lemne“, a spus Răzvan Dumitrescu în debutul emisiunii „Ce se întâmplă“.

„Da! Bineînțeles că mi-am luat lemne. Mi-am luat lemne pentru Telega și îmi pare rău că nu pot să-mi iau lemne și pentru București. E un pic mai greu să le car până la etajul 4, dar, în caz de ceva, Doamne ferește, dacă nu pot să întrețin hardughia de la București, ne luăm frumos catrafusele, avem internet la Telega și ne refugim acolo.

Nu știu în ce măsură alții pot să facă chestia asta. Câtă lume își permite luxul să se retragă la casa de vacanță. Mă rog, la noi nu e chiar de vacanță, că noi de acolo suntem, suntem de la țară. Trăiesc în București de 30 de ani, dar o să fie nasol. E foarte complicat.

Eu, acum 3 luni, am dat telefoane la toți prietenii din Telega: Bă’, luați-vă lemne! Luați-vă lemne, pentru că o să crească prețul, dar adevărata problemă e că nu o să mai găsiți, pentru că o să fie așa o isterie, ca la hârtia igienică, încât nu vor mai fie lemne. O să fie complicat“, a spus, la DC News, la emisiunea „Ce se întâmplă“, sociologul Mirel Palada.

