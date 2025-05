Georgiana Teodorescu, întâlnire cu Roberta Metsola. Ce promisiune a făcut președinta Parlamentului European / foto

CITEȘTE ȘI - Georgiana Teodorescu, semnal de alarmă către Ursula von der Leyen pe un domeniu cheie

Potrivit Georgianei Teodorescu, Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a promis că va vizita din nou România în perioada următoare.

„Tocmai am avut un dialog foarte fructuos cu Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. Am descoperit că avem multe lucruri în comun și există multe asemănări între Malta și România.

Doamna președinte a promis că va veni din nou în curând la București!“, a scris europarlamentarul AUR.

Georgiana Teodorescu a fost aleasă reprezentant al României în Parlamentul European la alegerile europarlamentare din data de 9 iunie 2024. Atunci, AUR a obținut 14,9% și a dus în legislativul de la Strasbourg șase europarlamentari, din totalul de 33 ai României.

