Eugen Tomac: Opoziția Olandei e mimată. România, de anul viitor, va fi în Schengen

Eugen Tomac, președintele PMP, a vorbit la DC NEWS despre aderarea României la Zona Schengen, afirmând că țara noastră a îndeplinit condițiile acum mult timp, dar lucrurile au mers prost.

"Sunteți reprezentantul opoziției în Parlamentul European. Sigur, mai este un partid de opoziție la Bruxelles, dar înțeleg că pe tema Schengen, care este extrem de arzătoare acum, a existat pentru prima dată după mulți ani un consens și atât puterea, cât și opoziția, au acționat solidar în favoarea deciziei care va fi luată în această toamnă", a spus jurnalistul Val Vâlcu.

"Aici la Bruxelles, spre deosebire de ce se întâmplă acasă, pe temele serioase întotdeauna a existat consens și Schengen este un subiect destul de sensibil și trebuie să fii nebun să nu susții ca țara ta să adere la Schengen. Este o umilință ceea ce ni se întâmplă. Eu spun foarte clar că, din punct de vedere politic, pe temele serioase întotdeauna a existat aici consens. Sigur că eu o spun cu toată răspunderea. Dincolo de această opoziție mimată la ora actuală de către Olanda pentru că oficial nu avem un punct de vedere, cel mai important mesaj pe care l-am primit a fost cel transmis de cancelarul german. Este pentru prima dată când de la Berlin a venit acest mesaj cât se poate de limpede, că România, Bulgaria și Croația trebuie să adere la Spațiul Schengen”, a spus Eugen Tomac.

Eugen Tomac: Acum, la 10 ani distanță, avem șansa să intrăm în Spațiul Schengen

"Este pentru prima dată când la nivelul instituțiilor europene există un consens total. Sigur că ne ajută conjunctura, noi am gestionat foarte bine războiul, criza refugiaților, suntem un factor-cheie în contextul actual, pe frontiera de est a UE și politic există toate datele pentru ca România să adere, pentru că noi am îndeplinit criteriile de foarte mult timp. Dacă nu am fi avut acea vară fierbinte în 2012, cu consecințe politice directe, eram în Spațiul Schengen pentru că exista un calendar deja adoptat atunci.

Acum, la 10 ani distanță, avem șansa să intrăm în Spațiul Schengen. Totul este să nu greșim la București pentru că v-o spun cu toată răspunderea că îmi este teamă ca în București să nu avem o serie de evenimente politice care să ne pună într-o situație dificilă pentru că, dacă până acum am fost cuplați de Bulgaria și în mod nejustificat și nedrept am fost ținuți la ușa Europei pe acest subiect, iată Croația, o țară care a intrat mult mai târziu decât noi în UE, și-a făcut temele și de la 1 ianuarie 2023 aderă la Zona Euro. Noi, după 15 ani de zile, în continuare nu suntem capabili să purtăm un dialog convingător, atât cu Comisia, cât și cu statele care au avut ceva obiecții până acum.

"Dacă nu se va întâmpla nimic grav la București, România de anul viitor va fi în Spațiul Schengen"

Eu sunt absolut convins că, dacă am fi avut o echipă capabilă să negocieze la sânge cu cei din Comisie, cu orice guvern care se opune, eram de mult în Schengen, însă au mers lucrurile în stilul lui Dorel, să vedem cum o putem scoate și cred că o mare parte din vină ne aparține și nouă. Mă refer aici la guvernele pe care le-am avut, ceea ce înseamnă că, dacă nu vom fructifica această oportunitate, și dacă nu se va întâmpla nimic grav la București, România de anul viitor va fi în Spațiul Schengen", a spus Eugen Tomac.

