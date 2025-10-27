DC Media Group, trust media din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știri Diaspora, Defense Romania, Spectacola, Astrosens, Părinți și Pitici, DC Sport, DCNewsTV și RadioDCNews, va organiza, în data de 28 OCTOMBRIE 2025, Energy Forum Ediția a XIV-a: România, de la independență energetică la blackout.

Energy Forum, eveniment ajuns la a 14-a ediție, va reuni toți factorii de răspundere: Guvern, Parlament, autorități locale, instituții cu atribuții în domeniu, reprezentanții companiilor din domeniu, ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, jurnaliști și analiști.

Context

Ani la rând, România, prin diverse instituții, a creionat și prezentat strategii care o făceau independentă energetic până în 2030-2035. Nu doar că aceste strategii au rămas în sertare, dar, în loc de independență energetică, acum vorbim de BLACKOUT.

Cea mai recentă versiune a Strategiei Energetice a României, pentru perioada 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, vizează tranziția către un sector energetic durabil și sigur, aliniat obiectivelor UE de neutralitate climatică. Planul se concentrează pe dezvoltarea economiei, securitatea aprovizionării, diversificarea surselor de energie și modernizarea infrastructurii, consolidând rolul României ca hub regional de energie și punând accent pe eficiența energetică și consumatorul final.

Cu toate acestea, semnalele pe termen scurt sunt mai mult decât îngrijorătoare. România, nu doar că este cel mai departe de independența energetică, dar riscă și un blackout dacă închide centralele pe cărbune până la finalul anului, așa cum a promis Comisia Europeană. Avertismentul vine chiar de la ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.

Se poartă negocieri cu Bruxelles-ul pentru a ne mai păsui încă cinci ani. În cazul în care oficialii români nu reuşesc să ajungă la o înţelegere cu Comisia Europeană, dependenţa pentru importuri va fi şi mai mare, iar preţurile ar putea exploda.

Teme de dezbatere

Risc de blackout în România? Ce plan are Guvernul prin Ministerul Energiei să evite un astfel de scenariu

Statele europene se pregătesc de eventualitatea unui blackout, inclusiv prin campanii de informare. Ce fac autoritățile de la noi?

Tranziția energetică – Ce unități de producție închidem și cu ce le înlocuim, pe termen scurt, mediu și lung

Necesarul de investiții vs. austeritatea guvernamentală.

Liberalizare vs. reglementare: viziunea pe termen lung. Cum vor fi protejate categoriile vulnerabile?

Legislație: este nevoie de un cadru de reglementare care să ofere încredere investitorilor pe termen lung.

Cadrul legal european: efecte asupra companiilor românești.

Agendă eveniment

Moderator: Tudor CURTIFAN, Jurnalist

12:30 - 13:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee

PANEL 1: 13:00 - 14:30: Securitatea energetică a României – între strategie și realitate

Cum gestionăm riscul de blackout și tranziția către independență energetică

SPEAKERI

Bogdan-Gruia IVAN, Ministrul Energiei

Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv Federația ACUE

Sándor BENDE, Președinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României

Cristina PRUNĂ, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Radu CONSTANTIN, Chief Administrative Officer Hidroelectrica

Virgil POPESCU, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European

Eduard MITITELU, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Sebastian BURDUJA, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

George-Mădălin BORŞ, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților

Ștefan RĂDULESCU, Vicepreședinte Consiliul Județean Ilfov

Lt. Col. Iordan GAVRILĂ, Șef Serviciu Coordonare și Implementare Cerințe de Reziliență, Direcția Generală pentru Protecție Civilă, Departamentul pentru Situații de Urgență - MAI ONLINE

Claudiu BUTACU, Președinte Asociația EFdeN

Corneliu BODEA, Director General Adrem și Președinte al Centrului Român al Energiei

PANEL 2: 14:30 - 15:50: Tranziția energetică și cadrul de reglementare: investiții, liberalizare, protecția consumatorilor și adaptarea României la standardele europene

SPEAKERI

Cristian-Silviu BUȘOI, Secretar de stat, Ministerul Energiei

Adrian GIURGIU, Vicepreședinte Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților

Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților

Daniel-Cătălin ZAMFIR, Membru Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Senatul României

Daniel APOSTOL, Director General Federația Patronală a Energiei

Radu POPA, Consultant energie

Dan PÎRȘAN, Președinte Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie

Laurențiu URLUESCU, Președinte AFEER

Victor GAVRILĂ, Project Manager energiaTa

István-Loránt ANTAL, Președinte Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României ONLINE

15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A

16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH