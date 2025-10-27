DC Media Group va organiza, în data de 28 octombrie 2025, Energy Forum Ediția a XIV-a: România, de la independență energetică la blackout.
DC Media Group va organiza, în data de 28 OCTOMBRIE 2025, Energy Forum Ediția a XIV-a: România, de la independență energetică la blackout.
Evenimentul se va desfășura începând cu ora 13:00, la Hotel Pullman Bucharest World Trade Center, sala Mexico & Seoul.
Energy Forum, eveniment ajuns la a 14-a ediție, va reuni toți factorii de răspundere: Guvern, Parlament, autorități locale, instituții cu atribuții în domeniu, reprezentanții companiilor din domeniu, ai asociațiilor profesionale, ai societății civile, jurnaliști și analiști.
Ani la rând, România, prin diverse instituții, a creionat și prezentat strategii care o făceau independentă energetic până în 2030-2035. Nu doar că aceste strategii au rămas în sertare, dar, în loc de independență energetică, acum vorbim de BLACKOUT.
Cea mai recentă versiune a Strategiei Energetice a României, pentru perioada 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, vizează tranziția către un sector energetic durabil și sigur, aliniat obiectivelor UE de neutralitate climatică. Planul se concentrează pe dezvoltarea economiei, securitatea aprovizionării, diversificarea surselor de energie și modernizarea infrastructurii, consolidând rolul României ca hub regional de energie și punând accent pe eficiența energetică și consumatorul final.
Cu toate acestea, semnalele pe termen scurt sunt mai mult decât îngrijorătoare. România, nu doar că este cel mai departe de independența energetică, dar riscă și un blackout dacă închide centralele pe cărbune până la finalul anului, așa cum a promis Comisia Europeană. Avertismentul vine chiar de la ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan.
Se poartă negocieri cu Bruxelles-ul pentru a ne mai păsui încă cinci ani. În cazul în care oficialii români nu reuşesc să ajungă la o înţelegere cu Comisia Europeană, dependenţa pentru importuri va fi şi mai mare, iar preţurile ar putea exploda.
Moderator: Tudor CURTIFAN, Jurnalist
12:30 - 13:00: Înregistrare invitați & Welcome Coffee
PANEL 1: 13:00 - 14:30: Securitatea energetică a României – între strategie și realitate
Cum gestionăm riscul de blackout și tranziția către independență energetică
SPEAKERI
Bogdan-Gruia IVAN, Ministrul Energiei
Daniela DĂRĂBAN, Director Executiv Federația ACUE
Sándor BENDE, Președinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Ovidiu JITARU, Secretar Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României
Cristina PRUNĂ, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Radu CONSTANTIN, Chief Administrative Officer Hidroelectrica
Virgil POPESCU, Membru Comisia pentru industrie, cercetare și energie, Parlamentul European
Eduard MITITELU, Vicepreședinte Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Sebastian BURDUJA, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
George-Mădălin BORŞ, Membru Comisia pentru industrii şi servicii, Camera Deputaților
Ștefan RĂDULESCU, Vicepreședinte Consiliul Județean Ilfov
Lt. Col. Iordan GAVRILĂ, Șef Serviciu Coordonare și Implementare Cerințe de Reziliență, Direcția Generală pentru Protecție Civilă, Departamentul pentru Situații de Urgență - MAI ONLINE
Claudiu BUTACU, Președinte Asociația EFdeN
Corneliu BODEA, Director General Adrem și Președinte al Centrului Român al Energiei
PANEL 2: 14:30 - 15:50: Tranziția energetică și cadrul de reglementare: investiții, liberalizare, protecția consumatorilor și adaptarea României la standardele europene
SPEAKERI
Cristian-Silviu BUȘOI, Secretar de stat, Ministerul Energiei
Adrian GIURGIU, Vicepreședinte Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților
Laurenţiu NECULAESCU, Secretar Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Camera Deputaților
Daniel-Cătălin ZAMFIR, Membru Comisia economică, industrii, servicii, turism și antreprenoriat, Senatul României
Daniel APOSTOL, Director General Federația Patronală a Energiei
Radu POPA, Consultant energie
Dan PÎRȘAN, Președinte Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie
Laurențiu URLUESCU, Președinte AFEER
Victor GAVRILĂ, Project Manager energiaTa
István-Loránt ANTAL, Președinte Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, Senatul României ONLINE
15:50 - 16:00: CONCLUZII & SESIUNE Q&A
16:00 - 16:30: NETWORKING LUNCH
