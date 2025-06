Droguri de mare risc găsite sub mașina unui senator USR Cluj. Controversa momentului

Substanțele fac parte din noua generație de stupefiante sintetice și formula folosită la drogurile găsite sub mașina senatorului a fost introdusă pe lista interzisă acum două luni, respectiv MMC (Methylamino Methylphenyl Propan.

60 de grame de MMC, găsite sub mașina unui senator USR Cluj

Sub mașina senatorului USR Cluj Rus Vasile Ciprian au fost identificate 60 de grame de MMC, stupefiante sintetice de mare risc, iar cantitatea găsită este una din care se pot prepara mai multe doze.

Descoperirea a avut loc vineri. Analizele de laborator au confirmat că este vorba de substanța respectivă, o catinonă sintetică cu efecte psihostimulante. A fost identificată prima dată într-o captură realizată de poliția din Suedia.

Vezi și - 5 substanţe noi, introduse pe lista naţională a substanţelor din categoria drogurilor şi a precursorilor de droguri

Senatorul a sunat la poliție, afirmând că a găsit drogurile în momentul în care a dus mașina la un service auto

Senatorul Vasile Ciprian Rus a zis că a descoperit drogurile în momentul în care a dus mașina la un service auto. ”Eu am sunat la 112 și am chemat poliția. La service mi-au spus că am sub mașină un dispozitiv GPS și am decis să chem poliția” a declarat senatorul USR, scrie LumeaPolitică.

El afirmă că nu are pașaport diplomatic și a dus mașina la service înainte de a pleca într-o excursie cu familia în Ungaria. Ciprian Rus crede că cineva i-a pus drogurile acolo, însă nu crede că voiau să-l transforme în curier pentru că știa puțină lume despre călătoria pe care urma să o facă.

”Este exact cantitatea care depășește limita dintre posesie și trafic. Dacă aș fi fost identificat cu ea în străinătate s-ar fi transformat în trafic internațional”, spune senatorul lăsând să se înțeleagă că ar putea fi la mijloc o răzbunare.

Vezi și - Doi tineri, reținuți după ce au introdus în România peste 22 de kilograme de droguri din Spania

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News