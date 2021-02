Dragoș Damian și Laszlo Attila, în emisiunea "Ce se întâmplă?" cu Răzvan Dumitrescu la DC News / video

Jurnalistul îi va avea invitați pe Dragoș Damian, CEO al producătorului de medicamente Terapia Cluj, și Laszlo Attila, medic și senator UDMR. Aceștia vin joi, 18 februarie, în emisiunea de la DC News.

”COVID-19, un TEST prea dur pentru Romania? De ce nu putem fabrica in tara un vaccin? De ce nu putem fabrica in tara medicamentele de care avem nevoie?De ce am importat masti neconforme in timp ce fabricantii nostri exportau in VEST mastile produse aici? De ce suntem tara din UE care a tinut cel mai mult scolile inchise? De ce vorbim de pasaport de vaccinare daca nu suntem obligati sa ne vaccinam? Va astept in direct JOI la ora 12:00 la CE SE INTAMPLA? pe dcnews.ro si dcnews tv pentru a primi raspunsuri de la Dragos Damian, CEO Terapia si Laszlo Attila, medic si senator UDMR!”, a scris Răzvan Dumitrescu pe Facebook.

Emisiunea va fi transmisă live de la ora 12:00 pe platformele online ale DCNews.ro, DCNewsTV.ro, precum și pe paginile de Facebook ale celor două site-uri.