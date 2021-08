Laura Vicol vine astăzi la DCNews și la DCNewsTV. Interviul cu deputata PSD poate fi urmărit live, de la ora 13:00, imediat după emisiunea ”Miercurea Neagră”.

”1. Nu m-am urcat în viața mea băută la volan. (Nici n-am fost băută vreodată dar trecem peste acest mic detaliu, nu e un păcat să bei).

2. Nu am tras niciodată țeapă vreunei bănci, sau cuiva, in general. (Țepe am luat eu, bani împrumutați si niciodată returnați dar trecem, din nou, peste acest “mic” detaliu).

Normalitatea lui este nefirescul meu.

Am ajuns la concluzia (fericită pentru unii) că nu mă calific pentru postul de prim ministru. Csf, ncsf.

Mă macină însă o întrebare simplă, poate mă ajutați voi cu răspunsul: cum naiba a crescut economia cu 13% ( cred că la România se referea) și ce anume sună bine, nebunia sau cântecul de lebădă?” a scris deputata, marți seară, pe Facebook.