Dacian Cioloș: Cred că onoarea îi cere lui Dan Barna să facă un real pas în spate

”O discuție necesară despre viitorul partidului nostru a luat forma unei lupte interne, ce poate pune în pericol funcționarea noastră, definitivarea procesului de integrare ca urmare a fuziunii USR-PLUS și amenință imaginea publică a partidului. Din acest motiv, doresc să clarific acest moment pe care îl traversăm.

Le-am propus colegilor din Biroul Național un proiect care îmi este cerut de statutul partidului. Dincolo de necesitatea formală, consider că suntem într-o situație dificilă politic și că e nevoie de o reconstruire a ofertei politice USR, a mesajului către alegători și a modului în care înțelegem să funcționăm politic. Proiectul pe care l-am prezentat ieri în Biroul Național este exact ceea ce am spus de zeci de ori până acum, ce mi-am asumat în campanie pentru președinția partidului: o propunere de reformă și de restructurare. Bineînțeles că mi-aș dori ca la această reformă să punem cu toții umărul. Cine vrea să aducă soluții e mai mult decât binevenit. Să îl citești în cheia „furatului” puterii este dezonorant pentru cei care vântură asemenea mesaje și jignitor pentru colegii care pot citi și înțelege cu ochii și cu mintea lor.

Proiectul e pe masa Biroului Național, a fost transmis tuturor membrilor (sper că măcar al doilea mesaj transmis azi pe e-mail a ajuns la toți membrii), voi organiza dezbateri și voi strânge opinii de amendamente. Voi face asta indiferent de cât de mult se tem unii sau alții de aceste procese. Lucrurile nu merg cum trebuie. Spaima unora că, dacă deschidem partidul, vor apărea și alți oameni competenți care ar putea să le ia locul nu poate deveni politica oficială a USR.

”Consider declarațiile și acțiunile lui Dan o stângăcie”

Faptul că mesajul meu este inconfortabil pentru unii colegi e de înțeles. Ce e de neacceptat este chemarea partidului la arme sub pretextul că președintele - adică eu - ar dori să distrugă partidul sau să îl dea altcuiva sau să îl controleze din exterior sau alte asemenea năzbâtii. Închei cu o notă personală adresată lui Dan Barna. Acest moment nu este despre Cioloș și Barna. Nu trebuie să fie. Invitația mea de deschidere include și acest mesaj, că e timpul să creștem lideri alternativi pentru binele acestui partid și credibilitatea ofertei sale politice.

Consider declarațiile și acțiunile lui Dan o stângăcie, dar și o forțare a ordinii stabilite prin votul membrilor la congresul care a avut loc recent. Utilizarea bazei de date a partidului în scopuri politice personale este un gest descalificant. Și contrar regulilor noastre interne. Înțeleg că este nemulțumit și că se simte în fața unui ultimatum. Îmi pare rău că nu a înțeles semnificația gestului meu, mai ales că am discutat cu el înainte de ședința de BN și obiecțiile sale ulterioare nu au apărut în ceea ce am discutat.

”Cred că onoarea îi cere lui Dan Barna să facă un real pas în spate”

Este incredibil cum cineva care ar trebui să dea dovadă de echilibru și maturitate politică poate să confunde propriile umori și dezamăgiri cu realitatea și cu faptele pe care le are în față. Îi înțeleg neputința în a accepta pierderea funcției de președinte al USR. Am încercat să îi ofer mai multe șanse și i-am propus să lucreze aproape de mine ca prim-vicepreședinte. A refuzat de fiecare dată mâna întinsă. Am evitat să îi comentez gafele și stângăciile politice și din campania prezidențială 2019 și ulterioare.

Dar a venit momentul să ne uităm serios în oglindă. Ca indivizi și ca organizație. A sta blocat în paradigma că totul e minunat, tot ce s-a făcut e foarte bine și nu schimbăm nimic e distructiv pentru orice organizare umană. A refuza deschiderea, a te teme de „cei din afară” este un semnal de neputință și automulțumire. Cred că onoarea îi cere lui Dan Barna să facă un real pas în spate și să își ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic și a umple golurile personale astfel încât să nu se mai regăsească în situații politice dificile. Regret că am ajuns în această situație și sper că va găsi înțelepciunea de a nu încerca o aventură politică prin care să rupă partidul sau să iasă în public cu alte declarații lipsite de adevăr.

Colegilor și susținătorilor USR le cer putere și încredere, pentru că avem mult de muncă și puțin timp la dispoziție. Repet pentru toți colegii și opinia publică: nu plec nicăieri, sunt aici ca să construiesc și să ajut la coagularea unui partid care să poată oferi României speranță și soluții. Viitorul României depinde de cum vedem noi viitorul nostru și responsabilitatea este uriașă. Facem un prim pas prin dezbaterea soluțiilor pe care le considerăm necesare intern, dar avem enorm de muncă pentru a merita votul cetățenilor. Vă propun să nu cucerim puterea, să nu fim războinici și agresivi, ci înțelepți și profesioniști și să câștigăm încrederea românilor înainte de a cere puterea politică.” este mesajul publicat de Dacian Cioloș, președintele USR.

