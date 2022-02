Barna fuge de Vicol, dar a uimit-o: ”Așa bărbăție? Bravo, Barna! Cioloș joacă all in!”. Fază tare - VIDEO

”Eu vreau să-i spun lui Barna bună ziua și el să-mi zică: ”Bună ziua, doamna Vicol!”. Nu mă las”

”Numai copilași răsfățați acolo (n.r. la USR)” a fost remarca Laurei Vicol, deputat PSD, la DCNewsTV. ”Au făcut mult rău României” a mai spus ea. ”Iar m-am întâlnit cu Barna (n.r. Dan Barna), iar i-am spus ”Bună ziua!”, iar a fugit, eu insist.” a spus deputata PSD. ”Râdea și doamna liftieră, mi-a zis: ”nu vă lăsați, doamna Vicol”. Nu mă las domn`ne! Eu vreau să-i spun lui Barna bună ziua și el să-mi zică: ”Bună ziua, doamna Vicol!”. Nu mă las, sunt insistentă” a afirmat Laura Vicol. ”Și când îi dați bună ziua lui Barna, el fuge?” a întrebat-o Bogdan Chirieac. ”Da, întoarce spatele și pleacă. Se uită așa la mine și pleacă” a întărit deputat PSD. ”Poate n-aude omul...” a fost remarca empatică a analistului politic. ”Eh, n-aude!” a replicat Laura Vicol, adăugând: ”Eu înțeleg că sunt anumiți oameni care se uită la tine, prin tine, în gol, dar nu face parte din categoria aia”.

”Am râs! Bravo, Barna! Mă vezi? Bravo, Barna! Perfect!”

Neașteptat, Laura Vicol a spus, la DCNewsTV, în direct, un lucru bun despre Dan Barna. ”Este primul lucru bun pe care-l spun despre Dan Barna: dom`ne, mi-a plăcut ce răspuns i-a dat lui Cioloș. Am citit scrisoarea de trei ori. Pe cuvânt! Deci, așa ceva, asemenea bărbăție? Hm, neașteptată! Da, chiar mi-a plăcut! Cioloș joacă all in, asta e clar! E foarte supărat (Dacian Cioloș, președintele USR, n.r.) că nimeni nu-l ascultă, el, stăpânul adevărului absolut. Cum să ceri dom`le partidului comisii externe? Externe, n-am înțeles-o pe asta, din afara partidului sau externe... externe? I-a răspuns Barna perfect, jur. Am râs! Bravo, Barna! Mă vezi? Bravo, Barna! Perfect! Mi-a plăcut mult de tot. Acum aștept replica. Am văzut că Cioloș dă și replica, pe Facebook. Vreau să văd replica către Barna, o să mă distrez maxim, pentru că nu va scrie cu asemenea bărbăție ca Barna” a afirmat deputata PSD Laura Vicol, în emisiunea DCNews.

