Controversă în jurul lui Mihai Răzvan Moraru, candidat la CJ Buzău. „Oamenii din umbră”

Actuala structură a filialei ar fi influențată de persoane cu istorii controversate sau cu trecut juridic complicat, ceea ce ridică semne de întrebare privind modul în care sunt luate deciziile interne, mai ales în contextul alegerilor pentru CJ Buzău.

Candidatura lui Mihai Răzvan Moraru, politicianul susținut de PNL și USR, la președinția Consiliului Județean Buzău, este privită de unii observatori ca rezultatul unor dinamici interne complexe, nu neapărat ca expresia unei reforme sau a unei schimbări de direcție în cadrul filialei, conform presei locale. În analizele publice au fost menționate diverse legături, asocieri sau antecedente ale unor persoane aflate în proximitatea unor lideri locali, elemente care au amplificat dezbaterea și polemica politică.

Ce se întâmplă în PNL Buzău sub conducerea lui Adrian Mocanu

De când a ajuns la putere în PNL Buzău, Adrian Mocanu „a atras” oameni cu probleme penale: Victor Mocanu – 3 ani și 6 luni pentru corupție; Gheorghe Coman – 1 an pentru corupție; Ionuț Buliarcă – 57 de ani de închisoare în Thailanda pentru infracțiuni informatice; Narcis Moraru, fratele lui Mihai Răzvan Moraru, candidatul PNL-USR la CJ Buzău – 5 ani pentru complicitate la înșelăciune, proxenetism și lipsire de libertate. Adrian Mocanu i-a plimbat prin toate formațiunile politice unde în care a fost: PMP, ALDE, UNPR, PSRo, Pro România, AUR. Toți au fost, la un moment dat, în atenția opiniei publice prin diverse anchete, controverse sau hotărâri judecătorești, aspecte deja mediatizate în presa locală și națională.

Toate aceste asocieri au alimentat percepția că în interiorul filialei ar acționa o structură „informală”, formată din persoane cu relații vechi, interese comune și un trecut complex, structură care ar influența direcțiile politice și numirile interne, conform Liberinbuzau.

De aceea, pentru mulți alegători, povestea candidaturii lui Mihai Răzvan Moraru nu se rezumă la un simplu proiect politic. Ea este plasată în contextul unui lung șir de controverse publice, asocieri discutate și istorii personale care au fost intens mediatizate și care continuă să ridice semne de întrebare, mai scrie sursa citată.

