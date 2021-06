Cine este Roxana, soția lui Marcel Ciolacu și ce afacere deține. Marele regret al lui: Ăsta este marele inconvenient al politicii

Ciolacu, leșin la sediul PSD. Adevărul despre problemele de sănătate: Lasă urme, e un pic jenant

Marcel Ciolacu este președintele Partidului Social Democrat și dacă mulți îi cunosc viața profesională, pe cea personală a ferit-o de lumina reflectoarelor.

Cine este și cu ce se ocupă Roxana, soția lui Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu și Roxana Ciolacu sunt căsătoriți de mai bine de două decenii și au împreună au un băiat pe nume Filip, în vârstă de 20 ani, care este student la medicină.

Roxana Ciolacu a fost mereu alături de soțul ei dar nu și-a dorit niciodată să apară în mod public, fiind o fire foarte discretă.

Soția liderului PSD a absolvit Colegiul National B.P. Hașdeu din Buzău, iar mai apoi a urmat Facultatea de Chimie.

De profesie inginer, Roxana Ciolacu se ocupă de mulți ani de afacerea familiei, afacere ce își desfășoară activitatea în centrul orașului Buzău, are șapte angajați, iar domeniul de activitate este fabricarea pâinii, a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie.

Marcel Ciolacu nu locuiește alături de soție

Marcel Ciolacu a declarat recent că nu locuiește alături de soție la Bucureşti, iar în fiecare weekend merge la Buzău pentru a petrece timp alături de familie.

Întrebat cum își petrece timpul la Buzău, acesta a mărturisit că weekend-urile sunt relaxate deși nu-și poate lăsa deoparte telefonul, lucru care o enervează pe soția lui.

"Spre ruşinea mea ajung din ce în ce mai rar acasă. Cred că asta este marele inconvenient al politicii şi al vieţii noastre. Ea nu doreşte să vină la Bucureşti. Canapeaua din sufragerie, stabilim ce vedem pe Netflix, eu continui pe telefon tot ce am de răspuns. Se mai enervează şi mă roagă să mai las telefonul să şi comunicăm. Într-una dintre zilele din weekend când ajung acasă, am nişte prieteni foarte apropiaţi cu care ne vedem", a declarat Marcel Ciolacu, la Digi24.

Cine e fiul lui Marcel Ciolacu. Marele regret al președintelui PSD

Filip, fiul lui Marcel Ciolacu are 20 de ani și este student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Ovidius din Constanța. Acesta este absolventul Colegiului National B.P. Hașdeu din Buzău, același pe care l-a absolvit și mama lui.

Marcel Ciolacu a dezvăluit că motivul pentru care Filip a optat pentru facultatea la Constanța a fost pentru a avea libertate și că acesta nu a vrut ă vină la București din cauză că s-ar fi simțit controlat.

"Fiul meu nu a vrut să facă medicina la Bucureşti. A zis că dacă vine aici, o să stau pe capul lui. L-am convins să nu se ducă la Cluj. S-a dus la Constanţa. Tot e un drum", a mărturisit Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu, mesaj pentru Filip

În momentul în care Filip a intrat la facultate, Marcel Ciolacu i-a transmis un mesaj în care spunea că are încredere în baiatul lui și că va ajunge un medic bun care va ajuta oamenii.

"Toată munca, nopțile nedormite și emoțiile ultimelor săptămâni și-au arătat azi roadele: Filip a intrat la Medicina. Sunt tare mândru de tine, fiule! Sunt convins că o să ajungi un medic bun, pentru că medicina înseamnă în primul rând a iubi oamenii. Iar tu ai o inimă mare", a fost mesajul lui Marcel Ciolacu pentru Filip.

Cel mai mare regret al lui Marcel Ciolacu

Mai mult, președintele PSD a dezvăluit cel mai mare regret pe care îl are în viață și anume că a făcut doar un copil.

"Am un regret, cred că faptul că am făcut un singur copil. Povesteam unor prieteni, aveam momente când era mai mic fiul meu, aveam teama și să traverseze strada. Cred că am greșit foarte mult și eu și soția că am făcut un singur copil", a mai spus Marcel Ciolacu la Digi24.