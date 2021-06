Ciclonul de la Marea Neagră poate alimenta noi furtuni. Expert: E ca la pizza, avem toate ingredientele

Ciclonul format în Marea Neagră a intrat, în cursul nopții, în România și va zăbovi cel puțin până vineri seară. Astfel, după o săptămână cu manifestări meteo extreme, inclusiv fenomene asemănătoare unor tornade, în Dobrogea, ANM e pregătită de noi avertismente. Ciclonul a făcut deja prăpăd la Varna, în Bulgaria.

Ciclonul ajută la dezvoltarea furtunilor

Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme, a explicat că 'ciclonul sună puțin periculos, terminologia completă este de ciclon extratropical. Avem două tipuri de ciclon: ciclonul cum a fost, de exemplu, Katrina, este un ciclon tropical - acela are structura clasică, spirală, ochiul furtunii și poate să producă pagube foarte mari de la vânt și precipitații; ciclonul extratropical este ceea ce avem de obicei la latitudinea noastră - sunt structurile care au front rece și front cald, deci sunt structurile care se pot întâmpla oricând de-a lungul anului și pot să producă precipitații, intensificări ale vântului, fenomenele normale.'

'Ceea ce este în mod particular interesant cu acest ciclon este că el cumva ajută la dezvoltarea acestor furtuni, furnizează cumva o energie pentru aceste furtuni. Deja România are o masă de aer destul de umedă în regiune și atunci acest ciclon poate să ajute la formarea de noi furtuni', a mai spus Bogdan Antonescu la Digi24.

Expertul a mai spus că formațiunea de presiune scăzută aduce în România precipitații și posibil și vânt, în special în Dobrogea. Deși după noaptea de vineri spre sâmbătă își vor pierde din intensitate, Bogdan Antonescu consideră că 'probabil că și sâmbătă își va mai face simțită influența'.

'Este ca la pizza: avem toate ingredientele, putem să producem furtuni'

Luna iunie e caracterizată de instabilitate și, de aici, 'precipitațiile și suita de fenomene severe', dar sezonul furtunilor nu se încheie decât în perioada iulie - începutul lui august.

'Motivul este simplu: avem încălzire de la soare, este cald afară, Soarele încălzește Pământul, încălzește atmosfera și au loc mișcări ascendente și practic aceasta este situația de instabilitate: o masă de aer care urcă. Dacă am ridica o particulă dintr-aceasta caldă de la suprafață și am lăsa-o liberă în atmosferă, ea ar urca singură, ca un balon de petreceri pentru copii. Aceasta este situația de instabilitate. Dacă balonul acela mai are și umiditate, atunci condensează și se formează norul. Dacă în mediul respectiv se schimbă viteza și direcția vântului, atunci avem și alt mecanism, din care putem să producem supercelule sau furtuni care au timp de viață mare, deci toate lucrurile acestea, instabilitate, umiditate, forfecare, când sunt în același timp și în același loc, este ca la pizza: avem toate ingredientele, putem să producem furtuni', adăugat Bogdan Antonescu.