Bărbaţii şi dragostea, în funcţie de horoscop. Zodia care are nevoie de evadare. Daniela Simulescu: Pentru ei, ce se întâmplă zi de zi e dureros

"Nativii Peşti câteodată sunt mai sensibili decât femeile. Mai empatici, mai generoşi, foarte miloşi. Dacă, de exemplu, au avut un mediu familial în care au fost probleme de abandon, de sănătate, vor avea multe temeri, vor dori să evadeze. Pentru ei, ce se întâmplă în viaţa de zi cu zi e foarte dureros. Veţi vedea că bărbaţii Peşti au nevoie să evadeze. Fie să bea un pahar de vin, fie să stea singuri într-o seară. Au nevoie de izolare.

Dacă ai un bărbat în zodia Peşti şi îl vezi tăcut, nu te duce să îl înţepi, să îl întrebi de ce nu vorbeşte cu tine. Lasă-l în lumea lui. Cu cât eşti mai cicălitoare, cu atât îi faci mai mult rău. Bărbatul Peşti este foarte atent la tot ce înseamnă siguranţa cuplului. Are mare grijă de cuplu! Are grijă să nu plângi, şi dacă o faci, să o faci pe umărul lui. Ştie ce înseamnă sensibilitatea. Când o să ai o frică, un bărbat Peşti o să te asigure că va fi bine. Cu bărbatul Peşti trebuie să vorbeşti de chestii de emoţie, de spiritualitate, îi place să îl bagi într-o poveste. Bărbatul Peşti are nevoie să iasă din lumea cotidiană, pentru că e prea rea, prea rece pentru el.

Are nevoie să îl duci într-o altă lume! El trebuie să simtă, să aibă un soi de chimie.", a declarat Daniela Simulescu.

