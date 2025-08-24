Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă

Meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic.

Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben pentru intensificări ale vântului în 15 județe, valabilă până duminică seara, ora 20:00.

În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, vântul va sufla cu rafale de 50–60 km/h, iar pe zone restrânse poate atinge 70–80 km/h.

Județele vizate de atenționare sunt Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Brașov, Covasna, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și Tulcea.

ANM precizează că, local și temporar, intensificări ale vântului vor fi posibile și în restul regiunilor, cu viteze de 30–45 km/h.

