Data publicării:

COD GALBEN  Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Vremea
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic.

Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben pentru intensificări ale vântului în 15 județe, valabilă până duminică seara, ora 20:00.

În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, vântul va sufla cu rafale de 50–60 km/h, iar pe zone restrânse poate atinge 70–80 km/h.

Județele vizate de atenționare sunt Bistrița-Năsăud, Mureș, Sibiu, Harghita, Brașov, Covasna, Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și Tulcea.

ANM precizează că, local și temporar, intensificări ale vântului vor fi posibile și în restul regiunilor, cu viteze de 30–45 km/h.

CITEȘTE ȘI: Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș luat de vânt. Alte patru persoane, la spital

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Atenționare meteo: Cod galben de vânt intens în mai multe regiuni – județele vizate pe hartă
24 aug 2025, 12:02
RO-ALERT în București și Ilfov/ COD ROȘU în Iași/ Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea
22 aug 2025, 17:31
Cod portocaliu de averse și vijelii în 12 județe și la munte, vineri. Cod galben în peste jumătate din țară
22 aug 2025, 11:10
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată până în 15 septembrie
19 aug 2025, 21:33
Se răcește semnificativ: Doar 21 de grade, maxima zilei de marți în București/ COD ROȘU de fenomene severe imediate în această seară, în următoarele ore
18 aug 2025, 19:01
Cod portocaliu de furtuni, vijelii și grindină de mari dimensiuni. Zonele vizate / Elena Mateescu (ANM): Când se întoarce canicula
18 aug 2025, 13:42
ParintiSiPitici.ro
Înapoi la școală! 6 obiceiuri care îi ajută cu adevărat pe copii să înceapă anul cu dreptul, potrivit profesorilor: „Adevăratul succes al elevilor nu se găsește pe rafturile cu papetărie!”
24 aug 2025, 12:21
Se strică vremea în țară, a fost emisă alertă meteo generală de furtuni. Unde sunt doar 18-19 grade la ora aceasta
17 aug 2025, 22:06
Alerte de Cod Roșu. Județele vizate de furtuni extrem de periculoase în următoarele minute
17 aug 2025, 17:19
Cod Portocaliu de furtuni pentru mai multe județe din țară. Avertizările emise de ANM - UPDATE
17 aug 2025, 15:26
Cod Portocaliu și Galben de vijelii. Se așteaptă grindină și rafale de vânt de până la 90 km/h. Zonele vizate
17 aug 2025, 10:23
ANM, alerte meteo de Cod Portocaliu și Cod Galben de val de căldură. Harta județelor vizate
16 aug 2025, 10:34
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
15 aug 2025, 15:52
ANM, vremea pe o lună. Prognoza meteo până în 15 septembrie
15 aug 2025, 08:18
Vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Prognoza meteo actualizată 15, 16, 17 august
14 aug 2025, 14:31
Cod Galben de caniculă în jumătate de țară - HARTA zonelor vizate
14 aug 2025, 08:47
Cum va fi vremea în minivacanța de Sfânta Maria. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteorologică actualizată
13 aug 2025, 16:30
Ce se întâmplă cu vremea în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
13 aug 2025, 15:41
Ce sunt furtunile uscate - fenomenul meteorologic periculos care le dă bătăi de cap specialiștilor
13 aug 2025, 10:55
Alertă meteo generală de Cod Galben. Harta ANM. Prognoza specială pentru București/ Temperaturile orei în toată țara
12 aug 2025, 10:47
Vremea până pe 24 august. ANM, prognoza meteo pe regiuni
11 aug 2025, 15:54
Dan Negru îi ia la rost pe Busu și Romica Jurcă: „Luați exemplu de la japonezi”!
11 aug 2025, 09:51
Nopți tropicale, temperaturi până la 41 de grade și cod roșu de caniculă. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată pentru august
10 aug 2025, 16:15
Val de căldură extremă în capitală. Prognoza ANM pentru weekend și început de săptămână
09 aug 2025, 12:51
Revine canicula. Prognoza meteo pentru următoarele zile. Temperaturi prognozate de 39 de grade
07 aug 2025, 23:18
Cod Portocaliu de averse torențiale. ANM, zonele vizate. UPDATE: Cod Roșu în Iași și Neamț
06 aug 2025, 16:20
Fenomene severe imediate - 5 august. Județele vizate/ Val de alerte de la ANM
05 aug 2025, 16:44
Cod galben de caniculă în București și în alte 11 județe, marți și miercuri; instabilitate atmosferică în 12 județe
05 aug 2025, 11:10
O furtună puternică se îndreaptă spre Marea Britanie. ”Să aveţi haine călduroase, mâncare, apă, combustibil și telefonul încărcat"
04 aug 2025, 18:17
Vremea pe o lună. Prognoza meteo actualizată pentru august 2025
04 aug 2025, 17:33
Alertă meteo pentru 4 august. Sunt vizate Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila şi parţial Constanţa, dar şi Bucureşti
04 aug 2025, 08:45
Cod Portocaliu de furtuni și grindină până la ora 22:00. ANM, zonele vizate
03 aug 2025, 20:59
Avertizare meteo de ploi torenţiale şi vijelii, până luni dimineaţa. Zonele vizate Update: Risc de viituri
03 aug 2025, 11:04
De la ce viteză a vântului e periculos să privești furtuna pe geamul blocului? Explicațiile Florinelei Georgescu (ANM)
01 aug 2025, 22:19
Disputa momentului, tranșată de Florinela Georgescu (ANM): Care a fost cea mai caldă vară
04 aug 2025, 12:01
Vremea până pe 1 septembrie. Iată ce ne așteaptă în următoarele 4 săptămâni
01 aug 2025, 09:08
Ce se întâmplă cu vremea în prima săptămână a lunii august. Prognoza meteo actualizată
31 iul 2025, 14:29
Supercelula din Dâmbovița. Florinela Georgescu (ANM) explică formarea furtunii care a ajuns în câteva ore până la Gura Portiței
29 iul 2025, 18:11
Scăpăm de valul de căldură? Florinela Georgescu (ANM) anunță ce urmează după cea mai fierbinte lună din an
29 iul 2025, 19:15
Am scăpat de caniculă? Anunț din ANM. Florinela Georgescu explică fenomenele extreme care lovesc România
29 iul 2025, 14:11
ANM, alerte meteo de Cod Galben și Cod Portocaliu - 29 - 30 iulie/ Averse, grindină și vijelii. Harta zonelor vizate
29 iul 2025, 10:42
Ploi, vijelii și fulgere: ANM emite Cod portocaliu pentru o mare parte din țară
28 iul 2025, 14:13
Imaginile prăpădului. Inundații în Neamț și Suceava. Un om a murit, 890 au fost evacuați/ Echipe din șase județe, mobilizate. Patru elicoptere intervin
28 iul 2025, 08:32
CODUL ROȘU de vijelii se extinde. Localitățile vizate de fenomenele meteo extreme/ Grindină de mărimea unui ou de porumbel (FOTO) - UPDATE
27 iul 2025, 17:19
Vremea în București. Ce anunță meteorologii pentru Capitală. Schimbare bruscă
27 iul 2025, 14:14
Jumătate de țară sub alerte de caniculă, cealaltă de furtuni. Temperaturile care se resimt la această oră în România HARTA ANM. Sunt și 44 de grade!
27 iul 2025, 09:17
Haos provocat de vremea extremă în mai multe zone din țară: Răniri grave, acoperișuri smulse, străzi inundate și cod roșu la Sibiu
26 iul 2025, 21:16
România are cea mai modernă reţea de radare meteo din Europa. Nimeni nu a mai făcut ca noi / video
26 iul 2025, 18:28
Temperaturile scad. Ce urmează după valul de caniculă. Vremea pentru următoarea săptămână
26 iul 2025, 17:36
A fost emis COD ROȘU în Botoșani - UPDATE
25 iul 2025, 17:45
De ce e apa Mării Negre atât de rece în toiul verii? Elena Mateescu (ANM), explicații
25 iul 2025, 11:27
Cod roșu în București. Temperaturile vor atinge 41 de grade, urmează nopți tropicale și disconfort termic sever
25 iul 2025, 10:13
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Delegaţie SUA, discuţii în Israel cu Benjamin Netanyahu despre situaţia din Siria şi Liban
acum 52 de minute
Scrisoare din partea lui Trump către Zelenski, de Ziua Independenței Ucrainei. Ce urări și semnale politice a primit Kievul
acum 1 ora 22 minute
Festivalul Enisala 2025 – Unitate la Cetate – Reportaj cu imagini inedite
acum 1 ora 37 minute
Curtea de Apel Bucureşti dă câştig de cauză PSD în dosarul în care Vlad Voiculescu cerea daune morale de 25.000 de euro pentru defăimare
acum 1 ora 56 minute
Val de treceri ilegale: Mii de ucraineni au intrat în România în primele luni din 2025
acum 2 ore 30 minute
De ce e România codaşă la siguranța rutieră: Lecția Elveţiei privind obţinerea permisului de conducere
acum 2 ore 32 minute
Lavrov acuză ţările occidentale că vor să împiedice negocierile de pace cu Ucraina
acum 2 ore 44 minute
SpaceX pune totul pe masă: Starship decolează duminică pentru un test care poate rescrie istoria zborurilor spațiale
Cele mai citite știri
pe 23 August 2025
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
pe 23 August 2025
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
pe 23 August 2025
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
pe 23 August 2025
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
pe 23 August 2025
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel