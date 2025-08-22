Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un acoperiș s-a prăbușit peste trei persoane. Un copac a căzut peste o alta

”În urma fenomenelor meteo periculoase au fost înregistrate două cazuri medicale, până în aceste momente, după cum urmează:

Județul Argeș, localitatea Hârtiești, sat Lucieni

Vântul puternic a smuls acoperișul unei locuințe, iar în cădere a surprins trei persoane. Două primesc îngrijiri medicale la fața locului, una dintre acestea fiind în stop cardio-respirator, cu manevre de resuscitare în curs. Cea de-a treia persoană nu era la fața locului la ajungerea forțelor de intervenție.

Pentru gestionarea eficientă a siuației au fost alocate 1 autospecială de stingere cu apă și spumă cu accesorii necesare, 1 autospecială de descarcerare, 1 container multirisc, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Municipiul București, Sector 4

1 persoană a fost surprinsă de 1 copac prăbușit pe trotuar. Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital. Salvatorii din Capitală au acționat cu 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială de descarcerare și 1 unitate de terapie intensivă mobilă.

Intervențiile sunt în dinamică, fiind apeluri care sesizează consecințele fenomenelor meteo periculoase.

Revenim cu informații.

Pentru siguranța cetățenilor, în contextul avertizărilor care încă sunt în vigoare, recomandăm:

Evitarea deplasărilor în aer liber pe durata fenomenelor anunțate;

Evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a panourilor publicitare;

Asigurarea și închiderea ferestrelor și ușilor locuințelor;

Parcare în zone ferite de arbori sau alte structuri instabile;

Nu atingeți cablurile electrice aflate la sol – pot fi sub tensiune. Vă rugăm să urmăriți permanent canalele oficiale de informare și să respectați recomandările autorităților” transmite Departamentul pentru Situații de Urgență, în urmă cu scurt timp.

