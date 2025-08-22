Alerte de Cod Portocaliu și Cod Galben. Județele unde se schimbă brusc vremea. Vijelii și furtuni cu grindină și frecvente descărcări electrice/ UPDATE

Data actualizării: | Data publicării:

ANM a emis mai multe avertizări nowcasting de Cod Galben și Cod Portocaliu pentru mai multe județe din țară, în orele următoare.

UPDATE

ANM a revenit cu o avertizare nowcasting Cod Portocaliu pentru județul Dâmbovița, valabilă în intervalul orar 18:49 - 19:40.

Sunt vizate localitățile Dragodana, Cobia, Crângurile, Hulubești, Raciu, Lucieni, Valea Mare și Gura Foii.

Se așteaptă averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie cu rafale de 60-70 km/h și grindină de mici sau, posibil, medii dimensiuni, între 2 și 4 cm.

UPDATE

ANM a emis o avertizare nowcasting Cod Portocaliu și pentru județul Iași, valabilă în intervalul orar 18:35 - 19:30.

Sunt vizate localitățile Pașcani, Hârlău, Belcești, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ruginoasa, Vânători, Ceplenița, Ion Neculce, Todirești, Coarnele Caprei, Balș, Hărmănești, Costești și Cucuteni.

Se așteaptă averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, intensificări ale vântului de 50-70 km/h, grindină de dimensiuni medii între 2 și 3 cm și descărcări electrice.

UPDATE

ANM a emis o nouă avertizare nowcasting Cod Portocaliu pentru județul Brașov, valabilă în intervalul orar 18:16 - 19:00.

Localitățile vizate sunt Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Hoghiz, Dumbrăvița, Bod, Hălchiu, Șinca, Teliu, Budila, Comana, Părău și Crizbav.

Se așteaptă averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 70-90 km/h și grindină de dimensiuni medii, între 2 și 4 cm.

UPDATE

ANM a revenit cu două avertizări nowcasting Cod Portocaliu pentru alte două județe din țară.

În județul Vâlcea, pentru localitățile Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Mihăești, Frâncești, Budești, Tomșani, Stoenești, Bărbătești, Nicolae Bălcescu, Ocnele Mari, Perișani, Pietrari, Păusești-Măglași, Bujoreni, Păușești, Berislăvești, Băile Govora, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Dăești, Sălătrucel, Vlădești, Milcoiu și Runcu, avertizarea este valabilă între orele 17:55 și 19:00 și vizează averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelie de 65-75 km/h și grindină cu diametrul de aproximativ 2 cm.

În județul Brașov, pentru localitățile Feldioara, Dumbrăvița, Hălchiu, Șinca, Recea, Mândra, Șercaia, Hârseni, Părău, Lisa și Crizbav, avertizarea este valabilă între orele 17:40 și 18:15 și vizează averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 70-90 km/h și grindină de dimensiuni medii, între 2 și 4 cm.

Știre inițială

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 22 august, un Cod Galben de vânt puternic, valabil în județele Arad și Timiș, în intervalul orar 16:10 - 19:00.

În județul Arad sunt vizate localitățile Nădlac, Secusigiu, Semlac, Șeitin și Peregu Mare, iar în județul Timiș, localitățile Sânnicolau Mare, Jimbolia, Variaș, Săcălaz, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Cărpiniș, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Biled, Sânpetru Mare, Cenei, Tomnatic, Uivar, Șandra, Saravale, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Gottlob, Pesac, Checea, Otelec, Beba Veche și Valcani.

Meteorologii avertizează că în aceste zone se pot semnala intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h.

Bărbat electrocutat în Satu Mare

Pompierii din Satu Mare au fost solicitați vineri să intervină în peste 50 de situații de urgență generate de ploile torențiale, în contextul avertizărilor meteorologice Cod Galben și Cod Portocaliu emise de ANM. Echipajele ISU au intervenit pentru evacuarea apei din beciuri și străzi inundate, inclusiv două pasaje de trecere sub calea ferată, iar populația a fost avertizată prin sistemul RO-Alert cu privire la averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50-60 km/h și grindină de mici dimensiuni.

În același timp, un bărbat de aproximativ 50 de ani din localitatea Mărtinești a murit electrocutat. La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de stingere și un echipaj de terapie intensivă mobilă, însă victima a fost găsită în stop cardio-respirator, cu leziuni incompatibile cu viața. Polițiștii desfășoară cercetări pentru a stabili împrejurările exacte ale tragediei, potrivit Agerpres.

Multiple avertizări valabile vineri

În același timp, sunt valabile mai multe atenționări meteorologice pentru ziua de vineri, 22 august. În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea este valabil un Cod Galben pentru instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, în unele zone rafalele depășind 80 km/h și cantități de apă de până la 50 l/mp.

În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna și în zonele montane este valabil un Cod Portocaliu pentru averse puternice, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de medii dimensiuni, cu precipitații de 40-60 l/mp. 

Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice, cu viteze în general de 80-90 km/h, afectând județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Pentru cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei, între 22 august, începând cu ora 21:00 și 23 august, ora 03:00, este valabil un Cod Galben pentru instabilitate atmosferică cu averse, descărcări electrice și rafale de vânt de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse grindină de mici și medii dimensiuni.

Totodată, vineri, în intervalul orar 12:00 - 21:00, este valabil Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat, cu temperaturi maxime între 35 și 38 de grade și indice temperatură-umezeală (ITU) de până la 80 de unități. Zonele vizate sunt sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

