„Eu am ajuns în America în 99 și am fost într-un șoc total. Dincolo de faptul că m-am trezit cu alte unități de măsură, când îți spunea cineva că e la două blocuri distanță, de fapt, era la vreo două stații de metrou distanță... Dincolo de aceste prime șocuri, când am ajuns la facultate, am constatat că pot avea orice carte din lume. Dacă nu era în biblioteca facultății, o clădire cu trei etaje, atunci o cereai și, în zece zile, se angajau să o aducă de oriunde din America. Pentru mine a fost ceva incredibil.”

Întrebată ulterior cum a ajuns în America, Anca Dragu a spus: „Pe vremea aceea erau burse pentru Europa Centrală și de Est. În acel program de burse aveam colegi din țările din zonă. Erau și schimburi culturale, vedeai cum e și trăiai și acest șoc american. Într-adevăr, a fost un șoc.”

Anca Dragu deține o diplomă de licență și un doctorat în Economie la Academia de Studii Economice din București, un master în Politici Publice și Aderare la UE, absolvit în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București și a urmat diferite programe în cadrul Universității Georgetown, Programul de burse pentru Europa Centrală și de Est și în cadrul Universității George Washington, Washington DC.