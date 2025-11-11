€ 5.0845
Ambasadorul Israelului, vizită în județul Dâmbovița. A fost primit de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean
Data actualizării: 14:32 11 Noi 2025 | Data publicării: 14:16 11 Noi 2025

Ambasadorul Israelului, vizită în județul Dâmbovița. A fost primit de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean
Autor: Crişan Andreescu

Stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan
 

Ambasadorul Israelului în România, Excelența Sa Dr. Lior Ben Dor, a fost primit de Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

„Astăzi am avut onoarea de a primi în județul Dâmbovița vizita Ambasadorului Israelului în România, Excelența Sa Dr. Lior Ben Dor. Am discutat despre consolidarea relațiilor româno-israeliene și despre inițierea unor noi parteneriate în domenii de interes comun.

I-am prezentat Excelenței Sale potențialul județului Dâmbovița, perspectivele de investiții și proiectele aflate în derulare, care pot constitui punct de plecare pentru viitoare colaborări.

Totodată, am avut o întâlnire cu mediul de afaceri din județ, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, prilej cu care s-au discutat posibilități concrete de investiții între companiile locale și partenerii israelieni.

Prietenia, sprijinul reciproc și cooperarea stau la baza inițiativelor care aduc beneficii reale comunităţilor noastre“, a spus Corneliu Ștefan.

