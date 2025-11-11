Ambasadorul Israelului, vizită în județul Dâmbovița. A fost primit de Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean

„Astăzi am avut onoarea de a primi în județul Dâmbovița vizita Ambasadorului Israelului în România, Excelența Sa Dr. Lior Ben Dor. Am discutat despre consolidarea relațiilor româno-israeliene și despre inițierea unor noi parteneriate în domenii de interes comun.

I-am prezentat Excelenței Sale potențialul județului Dâmbovița, perspectivele de investiții și proiectele aflate în derulare, care pot constitui punct de plecare pentru viitoare colaborări.

Totodată, am avut o întâlnire cu mediul de afaceri din județ, la Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița, prilej cu care s-au discutat posibilități concrete de investiții între companiile locale și partenerii israelieni.

Prietenia, sprijinul reciproc și cooperarea stau la baza inițiativelor care aduc beneficii reale comunităţilor noastre“, a spus Corneliu Ștefan.