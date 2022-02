Viviana Sposub dă LOVITURA la Kanal D. Nouă emisiune!

Kanal D ar urma să aibă o nouă emisiune în grilă, una matinală, de divertisment. Patru nume ar urma să fie ”vedetele” emisiunii ce ar intra pe post din primăvară. Deocamdată, informațiile sunt citate ”pe surse” de paginademedia.ro, nefiind comentate oficial de Kanal D.

Printre cei care vor realiza emisiunea matinală de la Kanal D se numără Bursucu, cel care realizează Teo Show, alături de Teo, dar și Roata Norocului, George Tănase, comediant de stand-up, finalist la iUmor, Flavia Mihăișan, fostă asistentă a emisiunii matinale de la Antena 1, ”Neatza cu Răzvan și Dani”, dar și Viviana Sposub, fostă concurentă ”Bravo, ai stil” de la Kanal D. În trecut, ea a participat la ”Ferma”, la ProTV, televiziune unde a fost prezentă și-n emisiunea ”Vorbește lumea”.

Citește și: "M-a înșelat cu fostul, pe care îl înșelase cu mine". Ciucă, asistentul lui Măruță, relație cu Viviana Sposub: Era terminată, înainte să plece la Fermă

Recent, în echipa Kanal D, a intrat Dan Negru. El a dezvăluit, pentru Spectacola.ro, care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1. Prezentatorul a vorbit și despre planurile pe care le are la Kanal D.

Întrebat care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1 după 22 de ani de colaborare, Dan Negru a spus: "Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme."

Vezi aici mai mult

Viviana Sposub a fost finalistă la ”Bravo, ai stil”, unde s-a remarcat prin eleganță și rafinament. Deși nu a fost aleasă câștigătoare, ea a uimit juriul, fiind la înălțimea așteptărilor juraților cu momentul și ținuta purtată în cadrul finalei competiției de stil.

Vezi aici mai mult: Cât a costat rochia pe care Viviana Sposub a purtat-o în finala ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News