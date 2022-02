Dan Negru a dezvăluit MOTIVUL plecării de la Antena 1

Dan Negru a dezvăluit pentru Spectacola care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1. Prezentatorul a vorbit și despre planurile pe care le are la Kanal D.

Întrebat care este motivul pentru care a plecat de la Antena 1 după 22 de ani de colaborare, Dan Negru a spus: "Vorbele tuturor care ma etichetau drept “cel mai longeviv”. Atunci m-am speriat pentru că mi-am dat seama că m-am oprit din evoluție la doar 50 de ani. Noi suntem generația care am intrat in media la 20 de ani și părem ca suntem de o viața pe ecrane. Așa ca am decis ca e vremea sa căutam și alte vieți, altfel ne vom plafona. Colegii mei au descoperit asta mai demult. Mie mi-a luat ceva vreme."

VEZI ȘI: Dan Negru, înainte de plecarea de la Antena 1: Un coleg de la Pro mi-a spus salariul lui. Era de vreo trei ori mai mare ca al meu

Dan Negru a fost întrebat și dacă va prezenta Revelionul în 2023.

"E mult până la Revelion. Am văzut sutele de memeuri din online, dar mai e până la iarna. Nici măcar n-am ieșit din iarna asta. 22 de ani e aproape un sfert de secol. Proiectele care vor veni, in primăvara sau toamna au întâietate. Apoi, om vedea și ce va fi cu Revelionul.", a spus Dan Negru.

Cum s-a schimbat televiziunea în ultimii 30 de ani?

"A scăzut mult consumul de televiziune și nu online-ul e de vină, ci calitatea vieții. Cu cât calitatea vieții e mai bună, omul descoperă și alte modalități de distracție decât ce se vede pe TV. Restaurante, vacanțe, cinema, teatru. La toate astea se adaugă online-ul. Așa ca televizorul din sufragerie nu mai e atâta de importat ca acum 20 de ani. Cu cât bunăstarea unei țări e mai mare, cu atât consumul de TV e mai mic. Bunăstarea se vede în aparate electrocasnice: TV și frigider.", a spus prezentatorul atunci când a fost întrebat cum s-a schimbat televiziunea în cei 30 de ani de când este pe sticlă. Citește continuarea pe Spectacola.ro.

VEZI ȘI: Dan Negru, prima apariție la Kanal D. Teo, dezvăluiri: Ne-am consultat tot timpul, am fost mână în mână / Mi-a dat un mesaj din senin, scria: Vin!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News