Cât a costat rochia pe care Viviana Sposub a purtat-o în finala ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Ruxi este câștigătoarea „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7. Lupta a fost strânsă între Viviana Sposub și Ruxi, însă telespectatorii au votat ca Ruxi să plece acasă cu marele premiu.

Cu toate acestea, Viviana Sposub a fost la înălțimea așteptărilor juraților cu momentul și ținuta purtată în cadrul finalei competiției de stil. Îmbrăcată din cap până în picioare în roșu, culoarea pasiunii, Viviana Sposub a avut o apariție incendiară. Jurații nu au avut ce să comenteze în ceea ce privește ținuta, acordându-i finalistei 5 pe linie. Puțini au știut că ținuta Vivianei Sposub a fost una din prezentările de modă ale celebrei case de modă Balenciaga, colecția toamna-iarnă 2020, a cărui preț se ridică la 5000 de euro pe site-urile brand-urilor de lux, potrivit kanald.ro. „Toata perioada asta la Bravo, ai stil! a fost o bucurie și să mă vedeți și în alte ipostaze. Consider că am dat tot ce am avut mai bun. Sper că și ținuta și momentul s-au ridicat la nivelul juraților. Mi-am dat seama că și un cuvânt și un pas ar schimba toată experiența mea. Da, aș lua-o de o sută de ori de la capăt. Parcursul acesta m-a dus la o versiune și mai bună a mea”, a spus Viviana Sposub.

Amintim că Adina Halas, Ruxi, Viviana Sposub, Bella Santiago și Raluca Dumitru au fost cele cinci finaliste de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7. Toate concurentele s-au pregătit intens pentru acest moment, însă telespectatorii au decis la final să câștige Ruxi.

Pentru marea finală „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7, Ruxi a ales o ținută specială. Concurenta a optat pentru o rochie albastră, prinsă în jurul gâtului. Ruxi a avut parte de o surpriză, iar sora ei a venit în platoul de la Kanal D pentru a o susține.

Pentru Ilinca Vandici acest sezon a fost unul plin de surprize plăcute și o adevărată metamorfoză. Frumoasa prezentatoare spunea că a învățat multe lucruri atât de la concurente, cât și de la jurați.

„Bravo, ai stil!”, show-ul care premiază stilul și atitudinea, a devenit rapid un fenomen național, generând comunități uriașe în mediul online.

