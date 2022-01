"M-a înșelat cu fostul, pe care îl înșelase cu mine". Ciucă, asistentul lui Măruță, relație cu Viviana Sposub: Era terminată, înainte să plece la Fermă

Înainte să participe în emisiunea Ferma, Viviana Sposub a avut o relație secretă cu Radu Ciucă, asistentul lui Cătălin Măruță. În cadrul unui podcast, acesta a vorbit despre dragostea adevărată pe care a simțit-o, dar și despre cum s-a simțit atunci când a fost înșelat.

“Cred că am trăit-o (n.r. adevărata iubire), la un moment dat. Nu s-a terminat prea plăcut pentru mine, dar am trăit-o Am fost înșelat și am și aflat. Am crezut că pot trece peste, dar nu am reușit (n.r. o altă iubită, nu Viviana). Nu e despre acea persoană pe care… O știi și pe cealaltă. Ultima dată când am vorbit despre ea, mi-a dat block pe Instagram. În continuare, suntem blocați cred. Așa că sunt ok cu asta. Are relație, e bine acum, acolo unde e, e mai bine așa.

Nu vorbim de Viviana cu înșelatul. Înainte, cu mult înainte, ne-am despărțit. Relația noastră era terminată cu câteva luni înainte să plece la Fermă. Nu ea m-a înșelat sau nu cred. Cea care m-a înșelat, m-a înșelat cu fostul, pe care îl înșelase cu mine. La momentul ăla, am zis că trecem peste, dar nu am putut, mi-a rămas în cap, nu mai aveam încredere deloc”, a spus Radu Ciucă în cadrul podcastului, potrivit ciao.ro.

Viviana Sposub, despre relația cu cu George Burcea

"Ca orice relație, și a noastră a trecut printr-o serie de schimbări. Am evoluat mult în anul pe care l-am petrecut împreună. Consider că acum suntem mult mai sudați, mai maturi, mai conștienți de valoarea conexiunii dintre noi. Rar întâlnești astfel de chimie între doi oameni și de aceea lucrăm zi de zi pentru a păstra relația noastră la nivelul pe care noi ni-l dorim și pentru a ne pregăti de următoarele etape ale unei relații sănătoase", spunea Viviana Sposub, la finalul lui 2021, pentru viva.ro.

"Recunosc! Eu mă aprind cel mai repede, sunt moldoveancă. Dar ce credeți? Și el este! Dacă ne ciondănim puțin, eu sunt prima care face pasul spre el. Mi-e drag de mor și nu pot să stau supărată când îl văd. Motivele, într-adevăr, sunt de multe ori puerile și tocmai de aceea le și uităm repede", a mai spus vedeta.

