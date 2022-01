Andreea Bălan - George Burcea, SCANDAL monstru și injurii: Marș! MINTE cu nerușinare / Îmi place să cred că sunt cel mai dobitoc

Andreea Bălan și George Burcea au surprins pe toată lumea atunci când și-au anunțat divorțul, la scurt timp după ce făcuseră nunta și după ce Andreea Bălan trecuse printr-un stop cardiac în timpul nașterii celei de-a doua fetițe. Schimbul de replici dintre cei doi foști soți nu s-au oprit nici acum, la doi ani de la divorțul dintre ei, iar Viviana Sposub, actuala iubită a lui George Burcea pare să fie unul dintre principalele motive.

Potrivit click.ro, se pare că George Burcea și Andreea Bălan au avut un scandal monstru chiar în seara de 4 ianuarie, după o scurtă convorbire telefonică. Cei doi foști soți și-au făcut acuzații fără precedent, iar actorul susține că are dovezi clare că a căutat-o disperat pe artistă pentru a-și vedea copiii, însă, în ultimele zile, nimeni nu i-a mai răspuns la telefon.

În apărarea sa, Andreea Bălan susține că tatăl celor doi copii pe care îi au împreună nu respectă programul de vizite și nu se implică suficient în creșterea celor două fetițe.

Miercuri, 5 ianuarie, ar trebui să se pronunțe divorțul dintre artistă și fostul partener de viață.

"În seara de marți, 4 ianuarie, după lungi insistențe de a lua contact cu fiicele sale, George Burcea a reușit să ia legătura cu mama Andreei Bălan. Aceasta i-a răspuns după trei zile de căutări, fiind singura cu care George mai vorbește din casa artistei, pentru a putea suna și vedea cele două fiice ale sale. La scurt timp după ce actorul a început conversația cu fiica cea mică, Clara l-ar fi întrebat de Viviana Sposub, unde este și dacă este la ea, iar dacă da, să-i arate. Concurenta Bravo! Ai Stil! a intrat pe fir și a vorbit preț de câteva secunde cu fetița, moment în care ar fi intervenit, furioasă, Andreea Bălan. Artista ar fi avut o ieșire necontrolată și i-a adresat câteva injurii Vivianei Sposub. Ulterior, cântăreața ar fi închis telefonul și nu ar mai fi răspuns apelurilor tatălui celor două fetițe", relatează sursa citată anterior.

"Ce-mi saluți tu copiii, vreți să facem conversație în trei? Marș, du-te dracului", i-ar fi spus Andreea Bălan, Vivianei Sposub, după ce ar fi intervenit în discuția cu iubita fostului partener de viață.

George Burcea, SCANDAL cu Andreea Bălan. Viviana Sposub, dată în judecată, fotografia care e ENERVAT-O pe artistă: Păi ce făcuși, bre?

George Burcea, acuzații la adresa Andreei Bălan

"Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. Andreea Bălan). Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac?

Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu? Unii fac terapie de zece ani, iar alții învață să iubească, iubind oamenii. Unde-i vina? Voi lupta pentru ei atâta cât îmi vă permite puterea psihică, căci într-o țară plina de atotștiutori, uneori îmi place să cred că sunt cel mai dobitoc. Și asta doar că să-mi revin psihic și să-mi văd de treabă", a declarat George Burcea.

"Nu am înjurat pe nimeni, minte cu nerușinare"

În schimb, Andreea Bălan nu a dorit să comenteze pe marginea subiectului, dar o prietenă a artistei a făcut publică conversația dintre cele două.

"De fiecare dată când cere să vorbească cu fetele (odată la 4 zile) o dă la telefon (n.r. pe Viviana Sposub) și e firesc că eu să nu accept asta și să închid. Ceea ce am făcut și de data asta. El trebuie să vorbească doar el cu fetele, nu să introducă terți în conversație.

Dacă tot dă declarații, pai să spună că nu a plătit niciodată în 2 ani pensia alimentară.

De Crăciun nu le-a cumpărat absolut nimic fetelor nici anul ăsta, nici anul trecut.

Când le ia pe fete le duce acasă la ea, lucru cu care eu nu sunt de acord deoarece Protecția Copilului nu a fost acolo și judecătorul nu a dat sentința încă.

Pe telefonul meu e blocat de luni de zile, deoarece mi-a adresat foarte multe injurii, și cu fetele vorbește doar de pe telefonul mamei, unde a început și acolo să trimită sute de mesaje foarte urâte la adresa mea. Deci din momentul în care a instigat la violență public acum 2 luni, el nu a mai luat fetele să doarmă peste noapte, deoarece este instabil și nu a respectat să doarmă acasă la el ci le-a dus la ea și au dormit 4 în pat.

Omul minte cu tot cu nerușinare, bea încontinuu și sigur se mai droghează, că altfel nu avea acea ieșire de violentă pe Instagram. El nu respectă relaționarea cu copiii și implicit pe mine și ceea ce a făcut el public la adresa mea de 2 ani e o mizerie, iar eu am tăcut.

Da, punctul meu de vedere este de mamă care își protejează copiii de un om instabil care consumă ce consumă și care folosește copiii doar a arătă lumii că este tată, când de fapt nu se ocupă deloc, nu plătește nimic. (...)", i-a povestit Andreea Bălan bunei sale prietene, conversație scoasă la iveală de sursa citată mai sus.

