George Burcea, SCANDAL cu Andreea Bălan. Viviana Sposub, dată în judecată, fotografia care e ENERVAT-O pe artistă: Păi ce făcuși, bre?

Andreea Bălan și George Burcea au surprins pe toată lumea atunci când și-au anunțat divorțul, la scurt timp după ce făcuseră nunta și după ce Andreea Bălan trecuse printr-un stop cardiac în timpul nașterii celei de-a doua fetițe. De atunci a trecut aproape un an, iar schimbul de replici dintre cei doi foști soți și atacurile subtile ale actorului la adresa cântăreței nu s-au oprit.

Deși recent George Burcea făcea declarații prin care părea că cei doi au făcut pace, măcar de dragul celor două fetițe pe care le au împreună, situația pare să nu fie chiar așa, iar motivul se pare că ar fi partenerii pe care cei doi îi au după divorț și a interdicției pe care cântăreața i-ar fi pus-o fostului soț.

De câteva luni, în urma emisiunii "Ferma", George Burcea trăiește o poveste de iubire cu Viviana Sposub, asistentă TV și fostă prezentatoare de meteo. De asemenea, până de curând, și Andreea Bălan a fost implicată într-o relație cu Tiberiu Argint, dar cei doi s-au despărțit în mare secret.

Ei bine, când au divorțat, Andreea Bălan și George Burcea au făcut o înțelegere, aceea că nu-și vor prezenta partenerii celor două fiice ale lor, până nu va fi ceva serios.

Andreea Bălan și George Burcea, conflict puternic

Potrivit unor surse din anturajul lor, se pare că zilele trecute a existat un conflict puternic între Andreea Bălan și George Burcea, lucru confirmat de actor într-una dintre postările sale de pe Instagram.

Se pare că Andreea Bălan s-a supărat pentru că Viviana Sposub a publicat pa pagina personală fotografii cu Ella și Clara, fiicele ei.

Actorul a postat la InstaStory o imagine de la o petrecere dată acasă la Andreea Bălan, în luna iunie, fotografie în care apar mai multe persoane, printre care cântăreața și fostul ei partener, Tiberiu Argint. În dreptul fotografiei, George Burcea a scris: "Păi ce făcuși, bre?", mesaj ce pare să-i fie adresat Andreei Bălan.

Actorul i-a înconjurat cu un cerc pe Andreea Bălan și Tiberiu Argint, pentru a arăta că Tiberiu a participat atunci la eveniment. În plus, actorul a adăugat și câteva declarații făcute de artistă la scurt timp după despărțire.

"Nu doresc ca fetele mele să cunoască vreo iubită a tatălui lor în următorii patru-cinci ani. Și nici eu. Nici eu nu voi aduce alt bărbat în această casă și nu le voi prezenta pe nimeni", sunt declarațiile Andreei Bălan, distribuite de George Burcea la InstStory.

Fotografia care a enervat-o pe Andreea Bălan

George Burcea ar fi reacționat astfel, după ce, potrivit unor surse, Andreea Bălan s-ar fi enervat când a văzut că pe story-ul Vivianei Sposub sunt imagini cu fetițele sale, scrie ciao.ro.

Ella și Clara și-ar fi petrecut weekend-ul alături de tatăl lor, iar actorul le-ar fi dus acasă, loc în care stă cu Viviana.

Din imaginea postată de George Burcea la InstaStory, iar mai apoi redistribuită de Viviana Sposub pe contul ei, se înțelege că ea i-ar fi aranjat părul uneia dintre fetițe. Speculația e întărită de faptul că actorul a etichetat-o pe iubita lui în postare.

"Am fost la salon VAVI", a scris George Burcea în dreptul imaginii cu fetița lui ce avea părul prins în codițe.

Mai mult, reacția lui George Burcea ar veni în contextul în care Andreea Bălan l-ar fi anunțat pe actor că o va da în judecată pe Viviana Sposub pentru că a publicat imagini cu fiicele ei.

"A fost foarte greu. Nu mi-am dorit divorțul. Am încercat să îmi adun toată energia și efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo și am fost. Dar ce crezi, lucrul ăsta nu s-a putut 100% după acel moment. Când nu au mai funcționat lucrurile, am plecat, indiferent de cancanuri și alte lucruri. Nu doresc să vorbesc despre ele. Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase și este important că atât ea, cât și eu, să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relația noastră. Slavă cerului, de două luni mi se permite să le iau în fiecare weekend la mine, în apartament unde stau. Le iau de la grădiniță și le aduc acasă duminică seara.

Cu siguranță, când m-am înhămat la căsătorie, când am decis să avem copiii, nu m-am gândit că urma să facem acest pas și a venit pe fondul problemelor din trecut. Totuși, nimeni nu este vinovat pentru greșelile pe care eu, ca om matur, le iau. Nu îmi doresc să pun problemele mele în cârca părinților, că e păcat", a declarat George Burcea.

George Burcea s-a simțit abandonat după divorț

Fostul soț al Andreei Bălan a spus că s-a simțit abandonat în perioada în care a avut loc divorțul și a spus că nimeni nu i-a fost alături în acea perioadă, în afară de nașul de botez al Clarei.

"Da, m-am simțit abandonat și primul moment a fost cu declarațiile tatălui meu. Când a ieșit public să declare lucruri despre mine, atunci m-am simțit singur împotriva tuturor. Îmi doream să fie alături cineva și, în afară de nașul copilului celui mic, nu a fost nimeni alături de mine", a mai spus el.