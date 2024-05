Kylian Mbappé anunță oficial plecarea de la PSG la finalul sezonului

Adresându-se suporterilor, jucătorul în vârstă de 25 de ani a declarat: „Vreau să vă anunț că acesta este ultimul meu an la Paris Saint-Germain. Nu îmi voi prelungi contractul, iar aventura se va încheia în câteva săptămâni.” Mbappé a mai menționat că meciul de acasă împotriva celor de la Toulouse va fi „ultimul meu pe Parc des Princes”, scrie The Guardian.

„Sunt multe emoții”, a adăugat el. „Timp de mulți ani am avut marea onoare de a fi membru al celui mai mare club francez.” Mbappé a mulțumit celor cinci antrenori pe care i-a avut la PSG – Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier și Luis Enrique – precum și colegilor săi de echipă și staff-ului tehnic.

„Este dificil să anunț asta, să îmi părăsesc țara, Ligue 1, un campionat pe care l-am cunoscut dintotdeauna”, a continuat Mbappé, „dar cred că am nevoie de asta, de o nouă provocare după șapte ani.” El a ținut să mulțumească în mod special fanilor PSG, recunoscând: „Nu am fost întotdeauna la înălțimea iubirii pe care mi-ați oferit-o”.

„PSG este un club care nu lasă pe nimeni indiferent. Îl poți iubi sau urî... Am ales să îl iubesc timp de șapte ani, cu suișuri și coborâșuri”, a adăugat el. „Nu regret, în niciun moment, că am semnat cu acest club prestigios... Am încercat să ofer cea mai bună versiune a mea, cu calitățile și defectele mele.”

Mbappé a sosit la PSG împrumutat de la Monaco în 2017, înainte de a semna definitiv un an mai târziu, pentru suma de 155 de milioane de euro. A marcat 255 de goluri în 306 meciuri și a contribuit cu 108 pase decisive. În acest sezon, cele 26 de goluri ale sale îl plasează în fruntea clasamentului, cu nouă goluri peste Jonathan David de la Lille.

Câștigătorul Cupei Mondiale nu a anunțat unde intenționează să meargă în continuare, dar este vehiculată mutarea sa la Real Madrid. PSG a ratat șansa de a juca împotriva gigantului spaniol în finala Ligii Campionilor după ce a pierdut în fața Borussiei Dortmund în semifinale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News