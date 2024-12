Replica acidă a lui Guardiola, surprins de scandările zeflemitoare de la Liverpool - Manchester City / Video

Vezi și - Nou lider în Superliga, cel puțin până la meciul "U" Cluj - UTA Arad

”Toate stadioanele mă vor demis!”, a afirmat, pe un ton ironic, antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, după înfrângerea suferită duminică la Liverpool (0-2), unde a fost ţinta unor cântece zeflemitoare, informează AFP.

”You're getting sacked in the morning” (”Vei fi demis mâine dimineaţă”)

Publicul de pe Anfield a scandat ”You're getting sacked in the morning” (”Vei fi demis mâine dimineaţă”), un clasic al tribunelor din Anglia când un antrenor advers se află în dificultate. El a răspuns arătând şase degete, după cele şase titluri câştigate în Premier League de echipa sa în şapte sezoane, înainte de a reveni asupra acestui subiect în faţa camerelor de televiziune ale postului Sky Sports.

”Nu mă aşteptam la asta pe Anfield”

”Toate stadioanele mă vor demis, iar acest lucru a început la Brighton! Poate că au dreptate ţinând cont de rezultatele pe care le-am avut”, a spus tehnicianul spaniol. Manchester City rămâne fără victorie după şapte meciuri, în toate competiţiile, o serie care include patru înfrângeri consecutive în campionat, contra lui Bournemouth, Brighton, Tottenham şi Liverpool. ”Nu mă aşteptam la asta pe Anfield”, a declarat Guardiola. ”Nu mă aşteptam ca oamenii să facă asta, dar nu este grav. Toate fac parte din joc şi înţeleg. Am avut bătălii incredibile împreună, ei au câştigat, noi am câştigat. Îi respect”, a adăugat antrenorul.

Video

Los hinchas del Liverpool le cantan a Guardiola "You're getting sacked in the morning" (Te van a despedir en la mañana). Él responde con las seis Premiers que ganó. ????pic.twitter.com/oX9RaS4nD1 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) December 1, 2024

Guardiola dorește un ”reset” la Manchester City

În privinţa lui Manchester City, Guardiola a subliniat că va încerca să dea un ”reset” şi echipa să plece de la zero”.”Am sentimentul, în adâncul fiinţei mele, că vom construi începând de acum”, a insistat el. Echipa FC Liverpool a învins formaţia Manchester City, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, duminică, în derby-ul etapei a 13-a a campionatului de fotbal al Angliei, consolidându-şi astfel poziţia de lider al clasamentului.

Liverpool a obţinut cu această ocazie a 18-a victorie în 20 de meciuri disputate în toate competiţiile sub comanda noului său antrenor, olandezul Arne Slot. 'Cormoranii' au acumulat 34 de puncte şi au un avans de nouă lungimi faţă de ocupanta locului secund în Premier League, Arsenal Londra, în timp ce Manchester City, deţinătoarea titlului, se află pe poziţia a cincea, cu 23 de puncte, după al patrulea eşec consecutiv în campionat, notează Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News