Mircea Lucescu admite că naționala României are o mare problemă și anunță schimbări în echipa de start 

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că va aduce schimbări în formula de start pentru meciul de luni împotriva Ciprului din Liga Națiunilor, din cauza absențelor lui Dennis Man și Nicolae Stanciu. Antrenorul a subliniat că intenționează să introducă noi jucători în lotul național, pentru a aduce o competiție mai acerbă în echipă, considerată acum prea "omogenă".

„Știam de la început că vor fi schimbări pentru meciul de mâine. Niciun jucător nu este de neînlocuit. Avem un grup pregătit pentru fiecare meci, iar toți trebuie să fie gata să intre pe teren. Grupul actual este prea uniform și trebuie să promovăm 3-4 jucători noi pentru a stimula concurența. Jucătorii trebuie să fie competitivi atât cu ei înșiși, cât și cu adversarii”, a explicat Lucescu.

Înaintea partidei, România se confruntă cu două absențe majore. Dennis Man, jucător al clubului AC Parma, a părăsit cantonamentul de la Mogoșoaia, fiind suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene primit în meciul anterior cu Kosovo, care nu s-a încheiat pe teren.

Federația Română de Fotbal a cerut clarificări de la UEFA, iar confirmarea suspendării a sosit duminică seara. Între timp, Man s-a întors la echipa sa de club.

De asemenea, căpitanul Nicolae Stanciu, accidentat în același meci cu Kosovo, va rata confruntarea cu Cipru, dar va rămâne în cantonament alături de colegi. Astfel, selecționerul va avea la dispoziție 24 de jucători pentru partida de luni seară.

Mircea Lucescu, dezamăgit de prestația echipei cu Kosovo

Lucescu a recunoscut că jocul echipei cu Kosovo a fost unul sub așteptări, atribuit în parte presiunii de a obține un rezultat favorabil pentru a se menține pe primul loc. „Am făcut greșeli mari, copilărești, iar ocaziile lor au venit din erorile noastre. Nu am fost incisivi în atac și am pierdut multe mingi, fapt care m-a nemulțumit profund. Atmosfera și presiunea creată în jurul meciului au contribuit la jocul mai puțin sigur”, a adăugat el.

Referitor la meciul cu Kosovo și posibilele sancțiuni, Lucescu a exclus varianta ca adversarii să câștige cu 3-0 la „masa verde”. Părerea lui este că o astfel de decizie ar încălca regulamentul.

„Am discutat și cu arbitrul, care părea surprins de situație. Noi am fi rămas pe teren până dimineața dacă era nevoie. Regulamentul este clar: dacă o echipă părăsește terenul, pierde cu 0-3, cu excepția cazului în care intervine o decizie politică, așa cum a fost cazul în 1989”, a spus selecționerul.

Mircea Lucescu a mai explicat că teama de posibile incidente în tribune a influențat prestația „tricolorilor” în meciul cu Kosovo.

