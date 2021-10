George Burcea, anunț, la nici un an de la despărțirea de Andreea Bălan: Nu mi-am dorit DIVORȚUL! De două luni mi se permite să le iau pe fete la mine

George Burcea a făcut declarații neașteptate, la aproape un an, de la divorțul de Andreea Bălan și după o lungă perioadă de atacuri publice.

Actorul a vorbit despre perioada divorțului, pe care o consideră până și astăzi una foarte dificilă și despre faptul că nu s-a așteptat niciodată să ajungă în punctul în care va divorța.

"A fost foarte greu. Nu mi-am dorit divorțul. Am încercat să îmi adun toată energia și efortul psihic ca atunci când o să îmi formez o familie să fiu 100% acolo și am fost. Dar ce crezi, lucrul ăsta nu s-a putut 100% după acel moment. Când nu au mai funcționat lucrurile, am plecat, indiferent de cancanuri și alte lucruri. Nu doresc să vorbesc despre ele. Am doi copii minunați, două fetițe sănătoase și este important că atât ea, cât și eu, să ne vedem de interesele copiilor că asta este cel mai important acum în relația noastră. Slavă cerului, de două luni mi se permite să le iau în fiecare weekend la mine, în apartament unde stau. Le iau de la grădiniță și le aduc acasă duminică seara.

Cu siguranță, când m-am înhămat la căsătorie, când am decis să avem copiii, nu m-am gândit că urma să facem acest pas și a venit pe fondul problemelor din trecut. Totuși, nimeni nu este vinovat pentru greșelile pe care eu, ca om matur, le iau. Nu îmi doresc să pun problemele mele în cârca părinților, că e păcat", a declarat George Burcea.

George Burcea s-a simțit abandonat după divorț

Fostul soț al Andreei Bălan a spus că s-a simțit abandonat în perioada în care a avut loc divorțul și a spus că nimeni nu i-a fost alături în acea perioadă, în afară de nașul de botez al Clarei.

"Da, m-am simțit abandonat și primul moment a fost cu declarațiile tatălui meu. Când a ieșit public să declare lucruri despre mine, atunci m-am simțit singur împotriva tuturor. Îmi doream să fie alături cineva și, în afară de nașul copilului celui mic, nu a fost nimeni alături de mine", a mai spus el.

Declarațiile de acum ale actorului vin după o lungă în perioadă în care a făcut mai multe acuzații și atacuri subtile la adresa cântăreței.

"Toată lumea spune că ne-am despărţit la patru luni de la nuntă, dar mulţi uită că noi am făcut o ”nuntă” în America, în 2017. Relaţia noastră era fracturată mai demult, nu s-a stricat totul în patru luni. Noi mai aveam discuţii şi înainte şi îi spuneam Andreei că nu suntem în cel mai bun punct pentru încă o nuntă, dar ea şi-a dorit-o.

La începutul anului, după vacanţă, am hotărât să ne despărţim şi să continuăm pe drumuri diferite, păstrând o legătură cât se poate de apropiată pentru fetiţe. Într-un cuplu este foarte important să respecţi jobul partenerului, visurile lui şi focul care-l mână spre punctul cel mai înalt. În momentul în care pentru unul dintre cei doi parteneri nu există şi visul celuilalt sau, mai mult, i-l calci în picioare de câte ori ai ocazia, se duce totul de râpă", a spus George Burcea pentru okmagazine.ro, în urmă cu ceva timp.

"Îmi doresc să ştie că nu o urăsc"

"Îmi doresc să ştie că nu o urăsc, aşa cum crede ea, doar că tind să o înţeleg, cumva. Ea a fost hăituită toată viaţa, e obişnuită ca lumea să o urască. Eu îi mulţumesc şi o respect pentru cele două minuni din vieţile noastre. Ea va rămâne, însă, mereu în sufletul meu şi îmi doresc să fie fericită în special pentru copiii noştri. Ea nu a înţeles că de asta am plecat, ca să nu transmit copiilor nefericirea mea, însă i-a fost greu, şi o înteleg şi aici, să accepte că cineva poate să o părăsească pe regina Andreea Bălan", a mai spus actorul.