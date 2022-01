Vin ninsorile în România, după zile cu temperaturi de primăvară. ANM, avertizare de ultimă oră

ANM a emis o avertizare pentru perioada cuprinsă între zilele de 8 ianuarie, ora 4:00 și 9 ianuarie, ora 12:00, în care sunt vizate fenomene precum precipitații moderate cantitativ predominant sub formă de ninsoare.



”În intervalul menționat, în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă. În Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali va ninge moderat, iar stratul nou de zăpadă va fi local consistent.



Cantitățile de apă vor fi în general de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp. Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55...65 km/h în sudul Banatului și pe crestele Carpaților Meridionali, temporar viscolind ninsoarea.



În restul teritoriului, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare se vor semnala în special în dimineața zilei de sâmbătă (08 ianuarie), cu precădere în dealurile sudice. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj”, se arată în comunicatul ANM.

Prognoza pentru București

Pentru zona Municipiului București, a fost emisă o avertizare pentru perioada cuprinsă între zilele de 8 ianuarie, ora 4:00 și 9 ianuarie, până la ora 12:00,

”Vremea va fi închisă și temporar se vor semnala precipitații slabe. Acestea vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare, în dimineața zilei de 08 ianuarie și ploaie în restul intervalului. Vântul va sufla moderat. Temperatura minimă, din noaptea de vineri spre sâmbătă va fi de 0...1 grad, în timp ce sâmbătă și sâmbătă spre duminică, temperatura aerului nu se va modifica semnificativ și va avea valori de 2...4 grade. Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentele informații meteorologice, în funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice”, scrie în comunicatul ANM pentru zona Capitalei.

