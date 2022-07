Video cu Putin nervos, în timp ce Erdogan l-a lăsat să-l aștepte. Se uita descumpănit la scaunul gol

Vladimir Putin a fost marți în Iran, vizita fiind prima călătorie a liderului de la Kremlin în afara fostei Uniuni Sovietice de la invazia Ucrainei de către Moscova. La Teheran președintele rus s-a întâlnit și cu omogul său turc Recep Tayyip Erdogan, pentru a discuta despre exportul de cereale din Ucraina.

Au apărut mai multe imagini din cadrul acestei vizite, care circulă acum intens pe rețelele de socializare, însă, pe lângă filmarea de pe aeroport în care Putin este văzut șchiopătând, alimentând astfel zvonurile legate de sănătatea sa (Vezi video AICI), a mai apărut o filmare cel puțin la fel de interesantă. Imagini cu Vladimir Putin nerăbdător şi descumpănit în timp ce este lăsat să aştepte câteva zeci de secunde de către omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, au devenit populare în mediul online.

„Acele 50 de secunde în care Erdogan l-a făcut pe Putin să aştepte, părând descumpănit în faţa camerelor de filmat, spun mult despre cât de multe s-au schimbat după Ucraina”, a glumit Joyce Karam, senior corespondent al National News.

Those 50 seconds that Erdogan made Putin wait, looking frazzled in-front of cameras say plenty of how much has changed after Ukraine: pic.twitter.com/giGirqaYYP July 19, 2022

Semnal puternic dat prin gestul făcut de Recep Tayyip Erdogan la adresa lui Putin. Chirieac: S-ar putea să fi obținut ceva / video

Nu este singurul gest făcut de președintele turc în cadrul acestei întâlniri. Recep Tayyip Erdogan l-ar fi luat de umeri pe Vladimir Putin. Bogdan Chirieac a comentat momentul, marți seară, în platoul Antena 3. „Președintele Recep Tayyip Erdogan are un statut special în NATO pe care l-a dobândit în acest moment. Poziția geostrategică, forța economică și militară a Turciei i-au permis lucrul acesta. Are suișuri și coborâșuri cu Vladimir Putin. Este adevărată informația că, în iulie 2015, în timpul loviturii de stat, se pare că Vladimir Putin l-ar fi prevenit. (...) Erdogan are un statut special în relația cu NATO și cu Rusia, putem spune. Au fost niște voci care cereau excluderea Turciei din NATO. Nu cred că este o soluție bună. În orice caz, ceva se întâmplă acolo și merită să urmărim ce va fi. Dacă vă aduceți aminte, acum zece zile, delegația Rusiei și delegația Ucrainei s-au întâlnit în Turcia, tot prin mijlocirea președintelui Erdogan, pentru a discuta despre transportul liber pe Marea Neagră a cerealelor necesare lumii a treia, fără de care există mari riscuri”, a spus Bogdan Chirieac.

„Erdogan face un joc mare. La Marea Neagră sunt două puteri uriașe: și Rusia, și Turcia”, a mai spus Bogdan Chirieac, adăugând ulterior: „O să spuneți că Turcia nu are armament nuclear, Rusia are. Este adevărat, dar nu uitați că la Incirlik există mari depozite de rachete nucleare dintre cele mai performante - baza este americană, dar e pe teritoriul Turciei. La un moment dat, se punea problema că domnul președinte Erdogan are o politică departe de a fi democratică în țara sa, după cum știți, cu numeroase acuzații de corupție.”, a mai spus Bogdan Chirieac. Vezi mai mult AICI.

