Semnal puternic dat prin gestul făcut de Recep Tayyip Erdogan la adresa lui Putin. Chirieac: S-ar putea să fi obținut ceva / video

Recep Tayyip Erdogan l-ar fi luat de umeri pe Vladimir Putin. Bogdan Chirieac a comentat momentul, marți seară, în platoul Antena 3. „Președintele Recep Tayyip Erdogan are un statut special în NATO pe care l-a dobândit în acest moment. Poziția geostrategică, forța economică și militară a Turciei i-au permis lucrul acesta. Are suișuri și coborâșuri cu Vladimir Putin. Este adevărată informația că, în iulie 2015, în timpul loviturii de stat, se pare că Vladimir Putin l-ar fi prevenit. (...) Erdogan are un statut special în relația cu NATO și cu Rusia, putem spune. Au fost niște voci care cereau excluderea Turciei din NATO. Nu cred că este o soluție bună. În orice caz, ceva se întâmplă acolo și merită să urmărim ce va fi. Dacă vă aduceți aminte, acum zece zile, delegația Rusiei și delegația Ucrainei s-au întâlnit în Turcia, tot prin mijlocirea președintelui Erdogan, pentru a discuta despre transportul liber pe Marea Neagră a cerealelor necesare lumii a treia, fără de care există mari riscuri”, a spus Bogdan Chirieac.

„Erdogan face un joc mare. La Marea Neagră sunt două puteri uriașe: și Rusia, și Turcia”, a mai spus Bogdan Chirieac, adăugând ulterior: „O să spuneți că Turcia nu are armament nuclear, Rusia are. Este adevărat, dar nu uitați că la Incirlik există mari depozite de rachete nucleare dintre cele mai performante - baza este americană, dar e pe teritoriul Turciei. La un moment dat, se punea problema că domnul președinte Erdogan are o politică departe de a fi democratică în țara sa, după cum știți, cu numeroase acuzații de corupție. E adevărat că și construiește foarte mult în Turcia, iar Turcia s-a dezvoltat în toată această perioadă. Și se punea problema să mute rachetele într-o altă țară. La vremea respectivă, se vehicula România, până la urmă nu s-a schimbat nimic. Rachetele sunt tot acolo, Erdogan e tot în NATO și este foarte puternic. Dacă Erdogan l-a luat de umeri pe Putin, s-ar putea să fi obținut ceva. Acum că e vorba despre cereale, despre gaz... Poate că Putin i-a promis că va reîncepe exportul de gaz către UE. În același timp, în Ucraina știți bine ce se întâmplă, armata ucraineană luptă, e un efort uriaș, e un sacrificiu”, a conchis Bogdan Chirieac.

Vladimir Putin, görüşmenin ardından Türk ve İranlı mevkidaşları Erdoğan ve Reisi ile görüştü.https://t.co/ncKrJndmCw pic.twitter.com/Vcxarfjx0y — Erkin Öncan (@erknoncn) July 19, 2022

Vladimir Putin a spus că există progrese în negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, marţi, că se înregistrează progrese în negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagră şi i-a mulţumit omologului său turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” în acest dosar, în cadrul unei întâlniri la Teheran, relatează AFP.

„Aş vrea să vă mulţumesc pentru eforturile de mediere, pentru că aţi propus Turcia ca teren de negociere în privinţa problemelor de producţie alimentară, a problemelor de exporturi de cereale prin Marea Neagră”, a declarat Putin, conform unor afirmaţii incluse într-un comunicat de presă transmis de Kremlin.

„Datorită medierii dumneavoastră, am avansat. Este adevărat, nu sunt reglate încă toate chestiunile, însă există mişcare şi este un lucru bun”, a adăugat el.

Cei doi lideri se află la Teheran pentru discuţii cu omologul lor iranian, Ebrahim Raisi, despre conflictul din Siria, dar şi despre războiul din Ucraina.

Putin şi Erdogan ar urma să discute în Iran despre mecanismele pentru a permite exporturile, prin culoare maritime sigure, de cereale din Ucraina, blocate de ofensiva militară rusă în această ţară, cu riscul de a provoca o criză alimentară mondială.

Ministerul rus al Apărării a transmis vineri că va fi gata în scurt timp un „document final” pentru a permite exporturile de cereale din Ucraina. În cadrul întâlnirii de marţi cu Erdogan, Putin a evocat de asemenea „numeroase chestiuni” privind rezolvarea conflictului din Siria, precum şi „o altă chestiune importantă”, rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabah, notează Agerpres. „Avem o ordine de zi foarte încărcată. Sunt extrem de bucuros să vă văd', i-a mai spus Putin lui Erdogan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News