Vizita lui Putin în Iran. Detaliul pe care puțini l-au observat. Ce s-a văzut atunci când liderul de la Kremlin a coborât din avion la Teheran - Video

Preşedintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marți cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan la Teheran, pentru a discuta despre exportul de cereale din Ucraina. Au apărut mai multe imagini din cadrul acestei vizite, dar cele de pe aeroport ascund un detaliu observat de puțini.

Atunci când Vladimir Putin coboară din avion, se poate observa că acesta șchiopătează. El pare să meargă cu dificultate câțiva metri până când ajunge în fața reprezentanților delegației pentru a-i saluta. Ulterior președintele rus își îndreaptă corpul, zâmbește și dă mâna cu cei veniți pe aeroport pentru a-l întâmpina. Imaginile cu Vladimir Putin șchiopătând apar într-un moment în care sunt tot mai multe speculații despre o posibilă boală a liderului rus. Deși faptul că acesta a șchiopătat nu înseamnă neapărat că Putin e grav bolnav, așa cum se spune, gestul îl trădează. Liderul rus nu pare chiar atât de invincibil pe cât încearcă el să lase impresia atunci când înoată lejer în apa înghețată, face sport și călărește neînfricat.

În aprilie, un raport de investigație al Proekt Media a susținut că Putin a fost însoțit de mai mulți medici, inclusiv de un chirurg de cancer tiroidian, în călătorii din 2016 până în 2019. Raportul mai spunea că Putin ar fi fost operat cu câțiva ani în urmă, dar nu spunea în mod direct dacă el a fost diagnosticat cu cancer sau cu o altă boală. Alții au lansat ipoteza că o otrăvire cu steroizi ar putea să-l afecteze pe Putin.

În plus, după ce în spațiul public au apărut imagini cu liderul rus tremurând sau tensionat, ținându-se de masă la o întâlnire cu Serghei Șoigu, în spațiul public au apărut alte zvonuri despre faptul că liderul de la Kremlin ar putea avea boala Parkinson, chiar dacă unii experți medicali au contestat astfel de discuții. Deocamdată, nimeni nu știe exact dacă Putin chiar este bolnav și nici afecțiunea exactă de care ar putea suferi. Boala lui Putin rămâne a fi în continuare un mister, mai ales că președintele rus ține în mare secret tot ceea ce ține de posibilele sale probleme medicale, de-a lungul timpului apărând zvonuri că și ADN-ul președintelui rus ar fi ținut în taină, Putin având persoane speciale care ar șterge după el orice urmă biologică ce ar putea lăsa astfel de detalii.

NEW - Putin lands in Tehran for talks with Iran, Turkey's Erdogan. pic.twitter.com/VMkA1xRy3E — Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2022

Recep Tayyip Erdogan l-ar fi luat de umeri pe Vladimir Putin. Bogdan Chirieac a comentat momentul, marți seară, în platoul Antena 3. „Președintele Recep Tayyip Erdogan are un statut special în NATO pe care l-a dobândit în acest moment. Poziția geostrategică, forța economică și militară a Turciei i-au permis lucrul acesta. Are suișuri și coborâșuri cu Vladimir Putin. Este adevărată informația că, în iulie 2015, în timpul loviturii de stat, se pare că Vladimir Putin l-ar fi prevenit. (...) Erdogan are un statut special în relația cu NATO și cu Rusia, putem spune. Au fost niște voci care cereau excluderea Turciei din NATO. Nu cred că este o soluție bună. În orice caz, ceva se întâmplă acolo și merită să urmărim ce va fi. Dacă vă aduceți aminte, acum zece zile, delegația Rusiei și delegația Ucrainei s-au întâlnit în Turcia, tot prin mijlocirea președintelui Erdogan, pentru a discuta despre transportul liber pe Marea Neagră a cerealelor necesare lumii a treia, fără de care există mari riscuri”, a spus Bogdan Chirieac. Vezi mai mult AICI.

