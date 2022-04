VIDEO cu Putin cocoșat, ținându-se de masă. Are CANCER? Profilerul Paul Herinean: Un om bătrân, bolnav, îngrijorat

Președintele Vladimir Putin a apărut așa cum nu a mai fost văzut niciodată. La o întâlnire cu Serghei Șoigu, liderul de la Kremlin a fost surprins în timp ce stătea cocoșat, se ținea cum ambele mâini, își mușca buzele și părea palid. Imediat au apărut primele speculații potrivit cărora Vladimir Putin este bolnav. Presa a scris că Putin este văzut în mod regulat de o echipă de medici. Site-ul a susținut că doi specialiști ORL l-au vizitat în mod regulat pe Putin, precum și un chirurg oncologist, care este specializat în cancerul tiroidian.

Paul Herinean a analizat imaginile cu Vladimir Putin. Profilerul a confirmat faptul că modul în care a fost surprins liderul de la Kremlin ar putea înseamna și că este bolnav.

"Da, într-adevăr, e prima dată când văd și eu aceste imagini, într-adevăr este foarte încordat în primul rând, palid, așa cum vedem cu toții și da, este posibil să fie bolnav, acum expertiza pe care o am în domeniul psihologiei nu îmi permite să merg în zona psihosomatică atât de puternic, dar într-adevăr, vedem un om care nu este confortabil, care este foarte încordat, anxios în raport cu subiectul acelei discuții, nu știu exact care a fost topicul acelei convorbiri. Într-adevăr, este o situație atipică pentru Vladimir Putin, în care nu l-am mai văzut.

Un om bătrân, bolnav, încordat, foarte îngrijorat. Modul acesta în care se ține efectiv de colțurile mesei, se ține cu ambele brațe, arată că are nevoie de echilibrare, se simte nesigur. Nu pot să exclud ipoteza de o posibilă afecțiune a tiroidei sau alte afecțiuni medicale, nici nu pot să o confirm, nu am studii medicale, nu am destule date, dar, într-adevăr vedem un om îmbătrânit, un om nesigur și un om foarte încordat. În plus, vedem înghițitul acela în sec, buzele care se contractă foarte puternic, toate aceste mesaje arată o încordare foarte puternică, îngrijorare.", a declarat profilerul Paul Herinean la Realitatea Plus.

Putin was not looking at all well today. People have particularly noted his hunched position and the fact he never let go of the table during the entire 12-minute meeting with Shoigu. (Source: @SvobodaRadio.) pic.twitter.com/cjPyNh0l9F