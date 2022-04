Putin afișează tot mai multe semne de cancer terminal și de Parkinson. Ultima lui apariție televizată lasă în urmă semne de întrebare

Clipurile video și imaginile statice ale conferinței lui Putin cu ministrul Apărării, Serghei Șoigu, au circulat pe rețelele de socializare. În timp ce Kremlinul a indicat că cei doi s-au întâlnit pentru a discuta despre strategia militară a Rusiei la Mariupol, un oraș port strategic din Ucraina, unde Putin a declarat că invazia a avut „succes”, observatorii de la distanță s-au concentrat asupra modului în care se prezenta președintele Federației Ruse.

"Mariupol has been liberated by the Armed Forces of the Russian Federation and the forces of the People's Militia of the Donetsk People's Republic," Defense Minister Sergey Shoygu said at a meeting with President Vladimir Putin in Moscow https://t.co/F5uRxUpb7M pic.twitter.com/ONsKsXL4kG