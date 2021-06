„Aș dori să urez succes tuturor elevilor care dau bacalaureatul astăzi. Eu mă număr printre părinții cu emoții, cred că avem mai multe emoții decât copiii noștri. Voiam, cu această ocazie, să-i transmit premierului Cîțu, că tot am să-i transmit foarte multe lucruri... la el este în fiecare zi o lecție de impertinență. Ne-a obișnuit acest pseudo-premier ca în fiecare zi să ne șocheze cu ceva, pe mine personal cel puțin.

A avut tupeul și impertinența să trimită un mesaj în limba engleză astăzi, pe contul domniei sale de Facebook. Eu îi transmit tot în engleză: «Get lost, domnule Cîțu!» (n.r. Pleacă, domnule Cîțu)”, a transmis Vicol, la DC NEWS.

Nota 4 pentru premier

„Bacalaureatul se dă în limba română. Cu politica nu prea ai nicio legătură, taina nopții pentru tine. Ar fi bine ca acest premier să plece acasă. Dacă aș fi fost și profesor i-aș fi spus: «Nota 4, stai jos!». M-am răcorit”, a adăugat Laura Vicol.

„Ca să spun așa, în mod evident domnul premier Cîțu n-ar fi trecut bacul”, a completat analistul politic Bogdan Chirieac. „Cu siguranță, la mine e repetent din toate punctele de vedere. Am terminat și pedagogicul, deci sunt în măsură să-i dau notă”, a mai spus deputatul PSD.

Ce le-a transmis Cîțu elevilor?

Premierul le-a transmis un mesaj celor care dau, în această perioadă, Bacalaureatul.

„Mult succes elevilor care susțin examenul de bacalaureat! 'For those about to rock, we salute you'", a scris premierul Florin Cîţu pe Facebook.

Peste 133.000 de absolvenți de liceu încep azi examenul de Bacalaureat

Peste 133.000 de absolvenți de liceu, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă, încep luni examenul de Bacalaureat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, luni are loc proba scrisă la Limba și literatura română, marți se va desfășura proba obligatorie a profilului, iar miercuri va avea loc proba la alegere a profilului și a specializării. Ultima probă scrisă, proba la Limba și literatura maternă, este programată joi.

Examenul este organizat în 802 centre. Pentru susținerea probelor scrise s-au înscris 133.663 de candidați, dintre care 114.137 de candidați din promoția curentă, respectiv 19.526 de candidați din promoțiile anterioare.