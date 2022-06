Vicepremierul Ucrainei a vorbit despre vizita lui Klaus Iohannis la Kiev. "Va fi o vizită istorică"

Vicepremierul Ucrainei, Olha Stefanishyna, a vorbit într-un interviu acordat Realitatea Plus, despre vizita lui Klaus Iohannis la Kiev. Alături de președintele României ar urma să meargă în Ucraina alți trei lideri europeni: președintele francez Emmanuel Macron, de cancelarul german Olaf Scholz și de premierul italian Mario Draghi. Klaus Iohannis nu a vorbit încă public despre faptul că ar urma să meargă în Ucraina. Totuși, parlamentarul ucrainean Oleksiy Goncharenko a scris pe pagina sa de Twitter că vizita ar urma să aibă loc joi.

The three musketeers. President Macron, Chancellor Scholz, prime-minister Draghi will visit Kyiv this Thursday. And as d’Artagnan President of Romania Iohannis.