Valurile de căldură, cel mai important fenomen din viitor. Expert: Vorbim nu numai de temperaturi ridicate, dar și de umiditate

„Valurile de căldură au cea mai mare influență asupra atmosferei la scară emisferică. În atmosferă avem un curent jet și avem niște unde de-a lungul curentului și acestea dictează practic poziționarea acestor valuri de căldură sau mai bine zis a centrilor cu presiune ridicată. Toată istoria valului recent de căldură din Canada a început cu câteva zile mai înainte de observarea acestor temperaturi ridicate, pentru că atunci am avut un centru de presiune joasă undeva, în vestul Pacificului, în apropierea Japoniei, care apoi s-a propagat cumva către est. După cupola de căldură din Canada, lucrurile s-au propagat apoi peste Atlantic și am avut situația din Scandinavia, care e din nou asociată cu o perturbație care a avut loc acum ceva timp în Pacific”, a spus Bogdan Antonescu, specialist în fenomene meteo extreme, la Digi24.

„Majoritatea studiilor legate de valurile de căldură arată că acestea vor fi mai intense, deci vom avea temperaturi mai mari, adică exact ce am văzut în Canada, și vor fi mai lungi, durata lor o să fie mult mai extinsă decât ceea ce vedem în prezent. Și, de asemenea, vor fi mai frecvente. Până în trecut, am avut o anumită distribuție a temperaturilor. Odată ce am adăugat acel grad Celsius, am mutat toată distribuția normală a temperaturii cumva către temperaturile calde. Deci, ne așteptăm la valori mai mari ale temperaturii”, a mai spus acesta.

Vorbim nu numai de temperaturi ridicate, dar și de umiditate

„Vorbim nu numai de temperaturi ridicate, dar și de umiditate și aici este o problemă destul de mare, pentru că există o limită a omului legată de temperatură și de umiditate. Temperaturi de 36 de grade, cu umiditate de sută la sută, sunt incompatibile cu viața, nu mai există niciun mecanism de termoreglare a corpului uman, nu mai putem să transpirăm, nu mai putem să schimbăm căldură cu mediul înconjurător”, a avertizat expertul.