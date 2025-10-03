€ 5.0889
Data actualizării: 17:37 03 Oct 2025 | Data publicării: 16:42 03 Oct 2025

EXCLUSIV Valentin Busuioc, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Autor: Doinița Manic

de ce citim (5)
 

Antologia poetică Rugăciune de iarnă, a poetului Valentin Busuioc, este subiectul unei noi ediții De Ce Citim.

Sâmbătă, 4 octombrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, poetul Valentin Busuioc vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre antologia poetică Rugăciune de iarnă, Editura Vinea, București, 2025.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Valentin Busuioc
