Sâmbătă, 4 octombrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, poetul Valentin Busuioc vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre antologia poetică Rugăciune de iarnă, Editura Vinea, București, 2025.

