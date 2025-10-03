Antologia poetică Rugăciune de iarnă, a poetului Valentin Busuioc, este subiectul unei noi ediții De Ce Citim.
Sâmbătă, 4 octombrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și invitatul său, poetul Valentin Busuioc vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre antologia poetică Rugăciune de iarnă, Editura Vinea, București, 2025.
Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.
De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!
de Roxana Neagu