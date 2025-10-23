Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.

CONTEXT

Diaspora românească a devenit una dintre cele mai mari comunităţi de cetăţeni stabiliţi în afara graniţelor unei ţări europene. Milioane de români trăiesc, lucrează și își cresc copiii în alte state, iar această realitate demografică, socială și culturală ridică o întrebare esențială: cum păstrăm vie limba română și identitatea culturală în rândul noilor generații?

În urma celor cinci ediții derulate în ultimele luni, dedicate păstrării limbii și identității românești în diaspora, proiectul „Limba noastră, povestea noastră” ajunge la o etapă de sinteză și reflecție. Seria de dezbateri „România în Diaspora” a reunit profesori, reprezentanți ai comunităților românești din străinătate, oficiali și membri ai cultelor românești din diaspora, pentru a analiza provocările și soluțiile legate de păstrarea limbii române. Discuțiile au vizat rolul educației, al familiei și al comunității în transmiterea limbii române, precum și importanța programelor educaționale: Cursul opțional de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), școlile de duminică și activitățile culturale ale asociațiilor și bisericilor românești, dar și impactul mediului digital, colaborarea interinstituțională și rolul mass-media în promovarea limbii și culturii române.

Pentru tinerii români născuți sau crescuți în diaspora care își doresc să studieze în universitățile din România, cunoașterea limbii române devine o resursă esențială pentru integrarea în sistemul universitar, oferindu-le acces la oportunități educaționale. Parteneriatele între universitățile românești și comunitățile din diaspora pot crea punți reale de colaborare, sprijin și reconectare cu rădăcinile.

În urma acestor dialoguri, s-a conturat o imagine clară: limba română rămâne o punte esențială între românii din diaspora și rădăcinile lor culturale, iar păstrarea ei depinde de un efort comun – al părinților, profesorilor, comunităților locale, mediului academic și al statului român.

Cea de-a VI-a ediție a dezbaterii „România în Diaspora” își propune să fie o ediție de sinteză și viziune, orientată către soluții concrete, parteneriate durabile și planuri de acțiune care să transforme ideile și experiențele acumulate într-un model sustenabil de sprijin pentru educația în limba română în afara granițelor țării.

Această ediție marchează un nou început, în care vocea comună a celor implicați în educația românească din diaspora poate contura o viziune pe termen lung, bazată pe colaborare, solidaritate și recunoașterea limbii române ca patrimoniu viu al identității naționale. Este momentul ca acest demers colectiv să devină o strategie sustenabilă, care să asigure copiilor români de pretutindeni dreptul firesc de a învăța, vorbi și simți în limba română – limba identității noastre.

TEME DE DEZBATERE

Limba română – pilon al identității naționale în diaspora



Educația formală și non-formală: Rolul cursurilor LCCR, școlilor de duminică, taberelor și proiectelor comunitare în transmiterea limbii române și a valorilor culturale;



Integrarea tinerilor în universitățile din România: Inițiative și parteneriate pentru reconectarea cu sistemul universitar românesc și facilitarea accesului tinerilor din diaspora la oportunități educaționale;



Familia și comunitatea: Importanța implicării părinților, asociațiilor și bisericilor în transmiterea limbii române și a culturii în rândul noilor generații de copii născuți sau crescuți în diaspora;



Identitatea hibridă – între România și țara de adopție: Cum se conturează identitatea copiilor și tinerilor români aflați la intersecția dintre spațiul cultural de origine și cel al țării gazdă?



AGENDA DEZBATERII

Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News

13.05 – 14.50: Limba, tradițiile și identitatea copiilor români de pretutindeni— dezbateri și strategii pentru viitor

INVITAȚI:

Corina CREȚU, Consul General – șef al Consulatului General al României la Salonic, Republica Elenă



Monica ANISIE, Secretar Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României



Mihai LICULESCU, Preot paroh Parohia Ortodoxă Română din Bergen



Radu LECA, Psiholog



Dr. Vasile POP, Preot paroh Parohia Ortodoxă ,,Sfântul Efrem cel Nou’’ din Torrent, Spania



Claudia PUIU-BARRAUD, Consilier pentru politici și strategii publice și Președintele Centrului Franco-Român de cooperare economică și culturală Bordeaux din Franța



Steven BONICA, Fondatorul ziarului Tribuna Românească din Chicago și al Centrului Cultural Romanian Heritage Center



Maria MOÏS, Președinte Asociația Vocea Diasporei



Dr. Alina Ionela BĂDESCU, Sociolog și Profesor coordonator Școala Românească „Nicolae Iorga” Manchester



Adina TULBURE, Profesor și Fondator Britannia International Academy



Camelia MORDA BACIU, Scriitoare



Elisabeta CIOATĂ BURDUJA, Președinte Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românescă – Italia



14.50 – 15.00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A