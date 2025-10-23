DC Media Group organizează, în data de 24 OCTOMBRIE 2025, cea de-a șasea ediție a dezbaterii „România în Diaspora”din cadrul proiectului „Limba noastră, povestea noastră”.
Evenimentul se va desfășura în sistem hibrid, începând cu ora 13:00 (ora locală a României).
Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platformele online: DCNews TV, DC News și Știri Diaspora, precum și pe canalele oficiale de YouTube ale DC News și Știri Diaspora. Transmisiunea va fi disponibilă și în secțiunea Dezbateri din cadrul rubricii proiectului „Limba noastră, povestea noastră”, publicată pe site-ul www.stiridiaspora.ro.
Diaspora românească a devenit una dintre cele mai mari comunităţi de cetăţeni stabiliţi în afara graniţelor unei ţări europene. Milioane de români trăiesc, lucrează și își cresc copiii în alte state, iar această realitate demografică, socială și culturală ridică o întrebare esențială: cum păstrăm vie limba română și identitatea culturală în rândul noilor generații?
În urma celor cinci ediții derulate în ultimele luni, dedicate păstrării limbii și identității românești în diaspora, proiectul „Limba noastră, povestea noastră” ajunge la o etapă de sinteză și reflecție. Seria de dezbateri „România în Diaspora” a reunit profesori, reprezentanți ai comunităților românești din străinătate, oficiali și membri ai cultelor românești din diaspora, pentru a analiza provocările și soluțiile legate de păstrarea limbii române. Discuțiile au vizat rolul educației, al familiei și al comunității în transmiterea limbii române, precum și importanța programelor educaționale: Cursul opțional de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), școlile de duminică și activitățile culturale ale asociațiilor și bisericilor românești, dar și impactul mediului digital, colaborarea interinstituțională și rolul mass-media în promovarea limbii și culturii române.
Pentru tinerii români născuți sau crescuți în diaspora care își doresc să studieze în universitățile din România, cunoașterea limbii române devine o resursă esențială pentru integrarea în sistemul universitar, oferindu-le acces la oportunități educaționale. Parteneriatele între universitățile românești și comunitățile din diaspora pot crea punți reale de colaborare, sprijin și reconectare cu rădăcinile.
În urma acestor dialoguri, s-a conturat o imagine clară: limba română rămâne o punte esențială între românii din diaspora și rădăcinile lor culturale, iar păstrarea ei depinde de un efort comun – al părinților, profesorilor, comunităților locale, mediului academic și al statului român.
Cea de-a VI-a ediție a dezbaterii „România în Diaspora” își propune să fie o ediție de sinteză și viziune, orientată către soluții concrete, parteneriate durabile și planuri de acțiune care să transforme ideile și experiențele acumulate într-un model sustenabil de sprijin pentru educația în limba română în afara granițelor țării.
Această ediție marchează un nou început, în care vocea comună a celor implicați în educația românească din diaspora poate contura o viziune pe termen lung, bazată pe colaborare, solidaritate și recunoașterea limbii române ca patrimoniu viu al identității naționale. Este momentul ca acest demers colectiv să devină o strategie sustenabilă, care să asigure copiilor români de pretutindeni dreptul firesc de a învăța, vorbi și simți în limba română – limba identității noastre.
Limba română – pilon al identității naționale în diaspora
Educația formală și non-formală: Rolul cursurilor LCCR, școlilor de duminică, taberelor și proiectelor comunitare în transmiterea limbii române și a valorilor culturale;
Integrarea tinerilor în universitățile din România: Inițiative și parteneriate pentru reconectarea cu sistemul universitar românesc și facilitarea accesului tinerilor din diaspora la oportunități educaționale;
Familia și comunitatea: Importanța implicării părinților, asociațiilor și bisericilor în transmiterea limbii române și a culturii în rândul noilor generații de copii născuți sau crescuți în diaspora;
Identitatea hibridă – între România și țara de adopție: Cum se conturează identitatea copiilor și tinerilor români aflați la intersecția dintre spațiul cultural de origine și cel al țării gazdă?
Moderator: Florin RĂVDAN, Jurnalist DC News
13.05 – 14.50: Limba, tradițiile și identitatea copiilor români de pretutindeni— dezbateri și strategii pentru viitor
INVITAȚI:
Corina CREȚU, Consul General – șef al Consulatului General al României la Salonic, Republica Elenă
Monica ANISIE, Secretar Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României
Mihai LICULESCU, Preot paroh Parohia Ortodoxă Română din Bergen
Radu LECA, Psiholog
Dr. Vasile POP, Preot paroh Parohia Ortodoxă ,,Sfântul Efrem cel Nou’’ din Torrent, Spania
Claudia PUIU-BARRAUD, Consilier pentru politici și strategii publice și Președintele Centrului Franco-Român de cooperare economică și culturală Bordeaux din Franța
Steven BONICA, Fondatorul ziarului Tribuna Românească din Chicago și al Centrului Cultural Romanian Heritage Center
Maria MOÏS, Președinte Asociația Vocea Diasporei
Dr. Alina Ionela BĂDESCU, Sociolog și Profesor coordonator Școala Românească „Nicolae Iorga” Manchester
Adina TULBURE, Profesor și Fondator Britannia International Academy
Camelia MORDA BACIU, Scriitoare
Elisabeta CIOATĂ BURDUJA, Președinte Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românescă – Italia
14.50 – 15.00: CONCLUZII ȘI SESIUNE Q&A
