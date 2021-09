Ungureanu (USR-PLUS): Orban, pe lângă Cîțu, e o lumină. Acest 'drog' i-a luat mințile

Deputatul USR PLUS a declarat, miercuri după-amiază, că Florin Cîțu trebuie trimis la 'dezintoxicare' pentru că 'puterea, un drog pentru oamenii slabi', i-a luat mințile.

'Cred că toată țara vede că puterea este un mare, mare drog pentru oamenii slabi. Domnul Cîțu părea un tânăr dinamic, dornit de reforme. Nimeni nu știa însă că, atunci când ajunge la putere, i se umflă capul. Acest drog i-a luat mințile și, metaforic, trebuie trimis la dezintoxicare.', a spus Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR PLUS consideră că premierul 'trebuie scos din zona de putere pentru că se distruge și pe sine și distruge și țara.'

'Orban, față de Cîțu, este o lumină!'

Emanuel Ungureanu a ținut să sublinieze că 'am fost primul care l-a criticat pe Cîțu, am fost primul care a văzut semnele efectelor acestui 'drog' și am fost primul care a cerut ca domnul Cîțu să plece pentru că distruge țara. Am fost tot primul care a zis că am greșit atunci, neavând date. Cine știa, din USR, despre ce a făcut domnul Cîțu când era matur, la 28 de ani?!', după ce i-a fost amintit că, în iarnă, USR PLUS insista ca premier să fie Cîțu, nu Orban.

Întrebat de moderatoarea Nicoleta Cone dacă regretă că nu l-a preferat în trecut pe Orban, Emanuel Ungureanu a răspuns: 'Cu datele pe care le avem acum și răspund în nume propriu, domnul Orban, față de domnul Cîțu, este o lumină!'.

Emanuel Ungureanu l-ar vrea pe Ludovic Orban în funcția de premier: 'Eu, personal, da.' Nu vorbesc în numele partidului, nu am o funcție de conducere, dar eu, personal, da.', a adăugat Ungureanu (USR-PLUS).

În luna august, Ungureanu spunea 'îmi pare rău că i-am dat votul'

În luna august, Emanuel Ungureanu a intervenit telefonic la Realitatea Plus și a declarat, făcând referire la Cîțu, că: 'Mie îmi pare rău pentru că i-am dat votul, altfel nu era premier. El nu a ajuns în urma unui concurs de frumusețe, poate nu înțelege și că la un moment dat spune că e premierul țării. Nu, este premierul USR-PLUS, PNL, UDMR. Noi, cei din USR-PLUS, chiar dacă unii sunt mai vocali decât mine, alții sunt mai ponderați, regretăm amarnic votul dat domnului Cîțu ca premier, iar domnul Orban a spus corect aseară că un rol determinant în numirea domnului Cîțu l-am avut noi.' (Știrea, AICI.)