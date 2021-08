Ungaria, „copilul teribil” al UE. Analiză a conflictului dintre Viktor Orban și liderii europeni | Interviu Răzvan Munteanu

Viktor Orban, sursă foto: Viktor Orban @official

Invitatul aceste ediții este profesorul Răzvan Munteanu, expert în relații internaționale și președintele think tank-ului Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA).

Emisiunea „Pe Plan Extern” e difuzată săptămânal, în ziua de vineri, începând cu ora 11:00.

În cadrul acestei ediții expertul Răzvan Munteanu va analiza situația din Ungaria, unde premierul Viktor Orban se află într-o confruntare deschisă cu liderii Uniunii Europene, după ce țara sa a adoptat controversata lege împotriva LGBT.

Situația se poate agrava în contextul în care Ungaria riscă să piardă fondurile din Planului Național de Redresare și Reziliență ca urmare a politicilor duse de regimul Orban.

Atât această criză, cât și problemele interne cu care se confruntă Viktor Orban, relațiile Ungariei cu vecinii și cu marii jucători de pe arena internațională, plus multe alte subiecte ce țin de politica de la Budapesta vor fi abordate de către Răzvan Munteanu în cadrul emisiunii „Pe Plan Extern”.

Emisiunea difuzată de DC News TV, în care invitat este Răzvan Munteanu, poate fi urmărită în direct, vineri, 06 august 2021, începând cu ora 11:00.

Analiza va fi difuzată pe DC News TV, pe pagina de Facebook DC News, dar și direct pe site, pe www.DCNews.ro.